Plus possible d’enregistrer sa carte de crédit sur l’application Nomade du RTC

Alors que le paiement par téléphone intelligent devient de plus en plus courant, les usagers du RTC utilisant l’application Nomade pour acheter des billets ne peuvent plus, depuis le 7 juin, enregistrer leur numéro de carte de crédit, qui doit maintenant être entré manuellement à chaque transaction, une situation qui, heureusement, ne devrait être que temporaire.

Le RTC propose deux applications Nomade; temps réel, pour la planification des déplacements, et paiement, pour acquitter les frais à l’aide d’un téléphone intelligent.

Cette option d’achat des billets est en place depuis trois ans et demeure une initiative unique au Québec chez les sociétés de transport en commun.

Mais voilà qu’à la suite d’un appel d’offres pour un nouveau fournisseur de services bancaires, le RTC n’est plus en mesure d’offrir le service d’enregistrement des cartes de crédit.

Les usagers en ont été avisés par l’infolettre du RTC.

Mauvaise surprise

La Société de transport de Montréal (STM) a été mandataire d’un appel d’offres groupé pour toutes les sociétés de transport en commun qui utilisent OPUS, la carte à puce rechargeable, dont le RTC.

«La portée de cet appel d’offres couvre les services bancaires pour les distributrices de titres de transport, les terminaux bancaires dans les stations de métro de la STM et quelques points de vente de certains partenaires, les sites transactionnels OPUS en ligne et Carte étudiante en ligne. Dans le cas du RTC, il avait été aussi prévu en 2023 que l’acquéreur sélectionné devienne aussi le fournisseur de paiement pour l’application mobile de vente de titres sur Nomade», raconte Philippe Déry, des relations publiques de la STM.

Capture d’écran RTC

«Le RTC a listé ses besoins avant même que l’application RTC Nomade paiement ne soit développée», explique pour sa part Raphaëlle Savard, porte-parole du RTC.

Elle précise que le RTC n’a pas été informé des conséquences sur Nomade paiement avant l’octroi du nouveau contrat au nouveau fournisseur.

«Le contrat a récemment été octroyé à Moneris, poursuit-elle. L’entreprise collabore présentement avec Paragon, qui gère l’application Nomade paiement, afin que la possibilité d’enregistrer la carte de crédit soit de nouveau disponible pour les clients. Nous sommes désolés de cet inconvénient.»

Législation

Un changement à la loi 25 a aussi eu un impact.

«Il est désormais exigé de demander le consentement avant d’enregistrer les données de carte de crédit dans une application. C’est dans ce contexte que nos deux fournisseurs se parlent présentement», ajoute Mme Savard.

Mme Savard souligne qu’il n’y a pas eu d’enjeu de sécurité avec le précédent fournisseur de service bancaire, que le contrat arrivait tout simplement à échéance.

«Les clients qui achètent des titres mensuels ou le lot de 20 billets, par exemple, doivent rentrer leur carte de crédit uniquement lors de l’achat», insiste Raphaëlle Savard.

L’usager qui a informé Le Journal regrette la disparition de l’enregistrement de la carte.

«Pour moi, ça change peu de choses, car j’achète une passe mensuelle. Mais je pense à ceux qui achètent des billets à l’unité fréquemment. Cette situation risque de leur compliquer la vie. L’enregistrement d’un mode de paiement sur une application à usage courant comme celle-là me semble la base [aujourd’hui]», a raconté la personne, qui préfère demeurer anonyme.