Quatre trucs pour un déménagement écoresponsable

À quelques jours du 1er juillet, plusieurs gestes peuvent être posés pour réaliser un déménagement écoresponsable, et ce, dès le remplissage des cartons. Voici quatre choses à privilégier lors de la grande journée du déménagement.

• Bien trier les objets

Il est recommandé de bien trier ce dont on aura encore besoin dans son nouveau logement et ce dont on veut se débarrasser.

Dans les encombrants, certains meubles pourraient notamment avoir une deuxième vie et être emmenés auprès d’organismes qui viennent en aide aux familles dans le besoin, plutôt que d’aller sur le trottoir.

• Faire attention aux meubles qui ne peuvent pas être réutilisés

Si vous souhaitez vous départir de votre lit ou encore de votre canapé, il est plutôt recommandé de les déposer lors de collectes de gros morceaux ou de déchets.

«Ces objets-là ne peuvent pas être recyclés considérant la problématique de punaise de lit», rappelle Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

• Pas de réfrigérateurs laissés en bordure de rue

Les appareils de réfrigération, comme les frigos, les congélateurs ou les climatiseurs, ne doivent surtout pas être mis dans la rue, car ils contiennent des gaz toxiques qui peuvent être libérés.

«Ce sont des gaz qui vont polluer autant qu’une voiture qui ferait le trajet Montréal-Vancouver trois fois et demie», illustre M. Sabourin.

Ces résidus peuvent cependant être amenés vers des écocentres.

• Une pizza à partager avec des ustensiles réutilisables

Incontournable de la journée de déménagement, la pizza à partager entre amis devra être consommée à l’aide d’ustensiles réutilisables, tout du moins à Montréal où les articles en plastique à usage unique ne sont plus autorisés.