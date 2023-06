Malgré ce que peut penser sa direction, Radio-Canada n’est pas mon souffre-douleur. Bien au contraire.

Je crois encore que la télévision publique est importante, sinon essentielle, pour préserver la qualité générale de notre télévision. Mais quelle est son utilité et à quoi servent les centaines de millions qu’on lui consacre chaque année si Radio- Canada s’acharne à concurrencer la télévision privée ? Même si la direction jette les hauts cris chaque fois qu’on l’accuse de fouler les platebandes du privé ou de reléguer ses émissions les plus exigeantes à ARTV, Explora et RDI, ses protestations outragées ne convainquent personne.

Les critiques auxquelles Radio-Canada fait face sont exactement les mêmes que celles dont on accable France Télévisions depuis quelques années. Le 7 juin dernier, deux députés français ont remis à l’Assemblée nationale les conclusions d’un rapport sur l’avenir de l’audiovisuel public. Les principales recommandations pourraient s’appliquer à Radio-Canada sans y changer un seul mot. Le rapport demande, entre autres, qu’on « renforce les spécificités de France Télévisions, qu’on conforte son indépendance et qu’on pérennise son financement ».

Le rapport recommande la suppression totale de la publicité entre 20 h et 6 h sur toutes les antennes et toutes les plateformes numériques de France Télévisions. Cette mesure constituerait « un élément fort de différenciation entre le privé et le public ». L’audiovisuel public, ajoute le rapport, doit « maintenir les programmes culturels les plus exigeants sur ses chaînes généralistes sans les cantonner aux canaux de diffusion plus confidentiels ». Exactement ce qu’on reproche à Radio-Canada de faire avec ses chaînes spécialisées payantes.

IL EST TEMPS D’AGIR

Les conclusions des députés français rejoignent plusieurs des recommandations du groupe de Janet Yale. Celui-ci a remis son rapport le 29 janvier 2020, soit il y a plus de trois ans. Le titre même du rapport mentionnait qu’il est « temps d’agir », mais à l’exception de la Loi sur la diffusion continue en ligne (projet de loi C-11), qui a reçu la sanction royale le 27 avril dernier après d’interminables débats, Ottawa n’a presque rien fait pour donner suite au rapport Yale.

C’est moins Radio-Canada qu’il faut blâmer que le gouvernement qui traîne les pieds et n’arrive pas à réviser le mandat de notre télévision publique. On ne l’a pas revu depuis 42 ans. Presque un demi-siècle ! C’est donc si difficile de revoir un mandat sur lequel tout le monde et son père ont donné leur avis et que tous réclament à grands cris ? Sauf Radio-Canada, évidemment...

UN GOUVERNEMENT COMPLAISANT

Le gouvernement Trudeau est celui qui s’est montré le plus généreux (j’ai failli écrire : le plus complaisant...) depuis un demi-siècle avec Radio-Canada, mais sans rien exiger en retour. Même sous Harper, le diffuseur n’a pas tellement souffert, grâce à un ministre du Patrimoine, James Moore, qui a su parer les coups.

Depuis quelques années, la situation des diffuseurs et des médias privés n’a pas cessé de se détériorer. Des dizaines ont rendu l’âme. Ottawa fait confiance à l’obligation qu’auront les géants du numérique de verser une quote-part au système de radio-diffusion et de compenser les médias pour la diffusion en ligne de leur contenu. Mais combien de temps s’écoulera-t-il encore avant que ces fonds se matérialisent ?

L’abandon de la publicité à la télévision publique, au moins dans ses émissions d’information et d’affaires publiques, comme le préconise le groupe Yale, aurait donné au secteur privé l’air qu’il lui faudrait pour respirer plus à l’aise en attendant que se matérialisent les fonds que promettent les nouvelles lois.