Si QS est souverainiste, alors je suis fédéraliste!

L’autre jour, à LCN, un journaliste demandait à un militant de QS qui il verrait comme co-porte-parole de son parti.

«Moi, c’est Ruba Ghazal, a-t-il dit. Car c’est la seule des trois candidates à prendre ouvertement position pour la souveraineté du Québec.»

Euh... Mme Ghazal dit qu’elle vote NPD au fédéral!

C’est ce que vous appelez une souverainiste?

Si Ruba Ghazal est souverainiste, alors moi, je suis fédéraliste, car il m’arrive de manger des biscuits en forme de feuille d’érable.

LE PARADIS SUR TERRE

Savez-vous quelle est la différence entre QS et le PQ en ce qui concerne la souveraineté?

Pour QS, la souveraineté est un moyen pour faire advenir le paradis sur terre, alors que pour le PQ, la souveraineté est une fin en soi.

Pour QS, la souveraineté est un voyage, alors que pour le PQ, c’est la destination.

Pour QS, la souveraineté est un wagon, alors que pour le PQ, c’est la locomotive.

Pas la même chose du tout.

C’est comme deux gars qui se disent féministes.

Le premier est féministe parce que les féministes baisent mieux, elles sont plus libérées sexuellement, elles sont indépendantes financièrement, tu n’as pas besoin de payer pour elles au resto, elles ne veulent pas nécessairement vivre avec leur conjoint, elles ne perçoivent pas la maternité comme la huitième merveille du monde, elles considèrent le mariage comme un piège patriarcal, bref, elles permettent aux hommes d’être plus libres et leur cassent moins les couilles.

Pas de mariage, pas d’enfant, pas d’attache financière, la paix, la sainte paix!

Alors que le second est féministe parce que c’est la chose à faire.

Parce qu’il ne peut imaginer le monde autrement.

Parce que ça tombe sous le sens.

Et non parce que ça le sert, lui.

QS veut que le Québec devienne un pays écolo, socialiste, contre la laïcité, pour l’ouverture des frontières, contre le capitalisme, contre les autos, contre la binarité sexuelle, contre les valeurs patriarcales, contre le colonialisme, pour le langage inclusif, pour ajouter des chiffres et des lettres à l’acronyme LGBTQ2+ et pour la défense des rainettes faux-grillons.

Alors que le PQ veut que le Québec devienne un pays, point.

Un pays qui se donnera parfois des gouvernements de gauche, parfois des gouvernements plus à droite.

Comme tous les pays du monde.

UN MOUVEMENT SOUS INFLUENCE

Certains déplorent le fait que le PQ ne participe pas à la Fête nationale de Québec sous prétexte que «la Fête nationale devrait être rassembleuse».

Euh... Dites ça au Mouvement national des Québécois!

Ce sont eux qui ont choisi de diviser en allant chercher un artiste tellement partisan qu’il va jusqu’à souhaiter la mort du PQ!

Et de répéter que le seul parti ouvertement souverainiste au Québec est raciste!

Un moment donné, assez, c’est assez!

Le PQ n’a pas besoin de se pointer à côté d’un militant qui méprise tout ce qu’il représente pour souhaiter bonne fête nationale aux Québécois.

Après une fête nationale sans drapeaux, voici une fête nationale qui s’associe à un artiste qui milite pour QS.

Que se passe-t-il au Mouvement national des Québécois, au juste?