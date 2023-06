Vaut-il mieux acheter ou louer son logis?

Compte tenu des hausses successives des taux d’intérêt, plusieurs locataires se demandent s’il ne vaut pas mieux continuer à louer leur appartement plutôt que d’acheter un condo ou une maison.

Les avis sur la question sont partagés.

Bien sûr, la situation de chacun expli-que certains choix. Un locataire qui paie un loyer mensuel de 625 $ pour un 4 1⁄2 qui lui procure tranquillité, confort et sécurité ne se posera sans doute pas la question. Cependant, une telle situation ne reflète pas la réalité de la majorité.

Braquons les projecteurs sur un couple en quête d’un logement. Dans un premier temps, examinons l’aspect financier actuel de chaque option et son évolution dans un avenir prévisible.

Mais opter pour un type d’habitation, ce n’est pas seulement une question financière. Examinons les commentaires glanés ici et là de ceux et celles qui ont arrêté leur choix et sont loin de vouloir changer d’idée.

Conclusion

La nécessité de devenir propriétaire n’est pas partagée par tous les individus. Certains y voient un sentiment de liberté, d’autres une contrainte. À vous d’effectuer le choix qui vous convient selon vos disponibilités financières, vos préférences et votre mode de vie.

CONSEILS