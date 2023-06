Vidéo: un gagnant se disloque l’épaule en célébrant sa victoire dans un jeu télévisé

Trop heureux de sa performance, un concurrent du jeu télévisé américain «The Price is Right» a célébré un peu trop fort sa victoire, brandissant vivement les bras dans les airs au point de s’en disloquer l’épaule, avant même d’avoir remporté un voyage à Hawaii.

«Henry célébrait et criait “Woo” quand il s’est disloqué l’épaule. Donc il ne sera pas capable de tourner la roue, mais [sa femme] Alice va tourner la roue pour lui», a expliqué l’animateur du jeu, Drew Carey, dans un extrait partagé par l’émission sur Instagram samedi et rapporté par «The New York Post».

Sur les images, on peut y voir le concurrent, Henry, sauter dans les airs et se faire vivement aller les bras en signe de célébration, criant de joie, après avoir correctement deviné la combinaison gagnante.

Puis, les images coupent, et on peut voir le gagnant revenir sur scène – toujours aussi souriant, mais la bougeotte plus contenue – son bras droit immobile et visiblement douloureux.

Puisqu’il n’était pas en mesure de tourner la roue, c’est sa femme Alice qui a pris la relève, remportant un score de 95 lui permettant d’accéder à la finale et de finalement remporter un voyage à Hawaii.

«Ne te fais pas mal», a rigolé l’animateur, devant les cris de victoire du couple, trois bras sur quatre levés bien hauts dans les airs.