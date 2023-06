Voici ce que l'on sait sur la disparition du submersible parti visiter le Titanic

Les garde-côtes américains et canadiens poursuivent mardi les opérations de recherche de l'engin submersible parti visiter l'épave du Titanic et porté disparu depuis dimanche.

Les craintes grandissent pour les cinq personnes à bord car l'engin ne dispose d'oxygène que jusqu'à 96 heures.

Voici ce que l'on sait jusqu'à présent:

Ce qui s’est passé

Exploité par OceanGate Expeditions, le submersible qui mesure 6,5 mètres, a commencé sa descente vers l'épave du Titanic dimanche mais a perdu le contact avec la surface moins de deux heures plus tard, selon les autorités.

Un porte-parole de cette société a déclaré lundi à l'AFP que «depuis un certain temps, nous n'avons pas été en mesure d'établir des communications avec l'un de nos engins d'exploration submersibles qui visite actuellement le site de l'épave du Titanic».

La société utilise un submersible nommé Titan pour ses plongées vers l'épave du Titanic, avec des sièges-passagers affichés à 250 000 dollars américains, sur son site Web.

Qui est à bord du Titan?

Parmi les passagers se trouve le riche homme d'affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding, 58 ans, PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï. Sa société d'aviation avait publié sur les réseaux sociaux des informations sur son expédition.

Il avait posté dimanche sur son compte Instagram qu'il était fier de rejoindre la mission Titanic d'OceanGate.

L'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood sont également à bord du submersible, a annoncé leur famille.

Shahzada Dawood est le vice-président du conglomérat Engro, dont le siège est à Karachi au Pakistan, qui investit dans l'énergie, l'agriculture, la pétrochimie et les télécommunications.

Le spécialiste français du Titanic, Paul-Henry Nargeolet, faisait également partie de l'expédition, selon le post de Hamish Harding.

AFP

Où le Titan a-t-il disparu ?

Les chercheurs se concentrent sur une région éloignée de l'Atlantique Nord où le Titanic repose à 650 kilomètres au large de Terre-Neuve, au Canada, et à quelque 4000 mètres sous l'eau.

Où en sont les opérations de secours ?

Les garde-côtes américains et canadiens sont mobilisées mardi.

«Nous travaillons très, très dur» pour retrouver le submersible, a déclaré le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains.

AFP

Selon lui, les recherches, en surface et sous l'eau, concernent une région «à environ 1450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4000 m».

«C'est une région lointaine et il est compliqué d'y mener des recherches», a ajouté John Mauger, estimant que le submersible disposait encore de réserves d'oxygène de 70 heures ou plus.

Les recherches aériennes, infructueuses durant toute la journée de lundo, ont été suspendues pour la nuit, ont tweeté les gardes-côtés américains vers 21h00 (01H00 GMT mardi).

Le navire Polar Prince, duquel est parti le submersible, et une unité de la garde nationale ont continué à effectuer des recherches en surface dans la soirée, ont-ils ajouté.

Pourquoi visiter l’épave du Titanic?

Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l'eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard.

Sur les 2224 passagers et membres de l'équipage, près de 1 500 ont péri, dont des hommes d'affaires et des aristocrates.

AFP

La catastrophe a été considérée comme un exemple d'orgueil démesuré, car le navire avait été présenté comme un miracle de l'ère industrielle et insubmersible. Certains y ont également vu un exemple de discrimination, la grande majorité des passagers décédés se trouvant en deuxième ou troisième classe.

L'épave a été localisée en 1985 par une expédition franco-américaine, ce qui a renforcé la fascination pour la catastrophe, alimentée par un film à succès en 1997 et a donné naissance à un tourisme sous-marin lucratif.