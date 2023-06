Voici où faire de la planche à pagaie gratuitement cet été

L’été arrive à nos portes et nombreux sont ceux qui cherchent de nouvelles activités. Voilà que la Ville de Montréal te propose deux activités de planche à pagaie gratuites à essayer pendant la saison estivale.

C’est à la plage du parc-nature du Cap-Saint-Jacques dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro que ces activités nautiques seront offertes le samedi.

Au total, il y aura quatre séances d’initiation à la planche à pagaie permettra aux participants de «développer [leur] adresse et agilité tout en profitant de la nature environnante pour [se] ressourcer».

Outre les séances d’initiation, il sera également possible de participer à des cours de yoga sur planche à pagaie. Cette discipline saura solliciter l’équilibre et l’adresse des participants tout en leur permettant de se relaxer.

La planche à pagaie même avec un handicap

Dans une optique d’offrir une programmation inclusive, la Ville de Montréal offrira également une séance de kayak et planche à pagaie adaptés pour les personnes vivant avec un handicap.

«Cet été, la Ville de Montréal est plus inclusive que jamais grâce à des activités organisées et pensées pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles organisées en collaboration de BivouaQ et O'sijja», a-t-on précisé par voie de communiqué.

Voici quand les activités de planche à pagaies auront lieu :

Initiation à la planche à pagaie

24 juin de 18h à 19h

15 juillet de 18h à 19h

5 août de 18h à 19h

26 août de 18h à 19h

Yoga sur planche à pagaie

1er juillet de 18h à 19h

8 juillet de 18h à 19h

22 juillet de 18h à 19h

29 juillet de 18h à 19h

12 août de 18h à 19h

19 août de 18h à 19h

2 septembre de 18h à 19h

Kayak et planche à pagaie adaptés