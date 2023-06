BITEREYE, Emmanuel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 15 juin 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Emmanuel Bitereye. Il était l'époux de madame Goldelieve Mukandutiye, fils de feu madame Nyiramaronko Clemence et de feu monsieur Gatabazi Côme. Autrefois du Rwanda, il demeurait à Québec.La famille recevra ensuite les condoléances en présence du corps au :de 11 h à 13 h.et de là pour l'inhumation au cimetière Saint-Charles, au 1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Goldeliève Mukandutiye; ses enfants : Yougou (Folly), Irha (Mirjam), Aghe, Toudou (Laurent), Ida (Viateur), Ange (Emmanuel), Hubert, Olga (Théodore) et Albert (Evelyne); ses petits-enfants : David, Raphael, Ian, Jackim, Anah, Jotham, Grace, Neriah, Gabrielle, Johanna, Daniel, Marlyne, Shiloh, Abrielle, Bright, Vinkay et Hylon. Il laisse également derrière ses frères et sœurs : feu Amnazo, feu Esther, feu Zainabu et Paul; ses neveux et nièces : Julie, feu André, feu Omba, Shako, Fabien, Esther, feu Joseph, Crispin, Yemba, Amnazo et Odito; la communauté Chrétienne à Québec, au Kenya, en RDC et au Rwanda, où il a vécu, ainsi que ses amis particuliers partout dans le monde. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une contribution volontaire par le biais d'un virement Interac à l'adresse courriel: goldelievemukandutiye@gmail.com