Alex Chiasson au cœur d’un grand ménage chez les Red Wings?

Les Red Wings de Detroit ont raté les séries dans les sept dernières saisons et tout laisse croire que leur directeur général Steve Yzerman se départira de plusieurs hockeyeurs au cours des prochains jours, notamment Alex Chiasson.

D’après le site Detroit Hockey Now, l’attaquant de 32 ans a refusé une offre d’un an à deux volets et tentera de décrocher un pacte de la Ligue nationale uniquement le 1er juillet, jour d’ouverture du marché des joueurs autonomes. En 2022, le Québécois s’est entendu avec les Wings pour un an à doubles volets et 750 000 $.

Chiasson a inscrit six buts et trois mentions d’aide en 20 rencontres la saison dernière avec Detroit, ajoutant 20 points en 29 matchs chez les Griffins de Grand Rapids, dans la Ligue américaine. Le choix de deuxième tour des Stars de Dallas en 2009 a porté l’uniforme de sept clubs dans le circuit Bettman.

Ailleurs dans l’effectif d’Yzerman, il faut s’attendre également au départ du pivot Pius Suter, qui a rejeté une proposition d’un an selon la même source. Le Suisse a accumulé 24 points, dont 14 buts, en 79 affrontements en 2022-2023.

Également, le gardien Alex Nedeljkovic, l’attaquant Adam Erne ainsi que les défenseurs Robert Hagg et Jordan Oesterle se retrouveraient sur la voie d’évitement au Michigan.