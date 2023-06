«Bête noire» saison 2 : comprendre un drame intrafamilial

La deuxième saison de Bête noire risque de faire grand bruit au moment de sa diffusion, s’intéressant cette fois aux dessous d’un drame familial et à ce qui pousse une mère famille à empoisonner ses deux enfants.

La production de la série a donné rendez-vous aux médias mardi après-midi dans un ancien couvent de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, transformé en hôpital psychiatrique pour les scènes à jouer. La cour arrière verdoyante et ensoleillée, où une horde de bernaches s’y promenait, imposait une ambiance plutôt sereine qui contrastait avec les scènes chargées en émotion qui se tournaient à l’intérieur.

TOMA ICZKOVITS

Dans cette nouvelle mouture, Charlotte Aubin prend les traits de Pascale, une mère de famille en détresse qui commet un infanticide. Mickaël Gouin interprète quant à lui Jean-Philippe, le père des enfants qui doit maintenant conjuguer avec la mort de son fils tout en restant stoïque pour sa plus vieille et en essayant de développer de l’empathie pour son ex-conjointe qui devra faire face à la justice.

En filigrane, Boisvert (Martin Dubreuil) sera sorti de sa retraite par Éliane (Sophie Cadieux), qui est maintenant maman d’un petit bonhomme de 4 ans, et vivra des tournements dans son couple, a indiqué l’autrice Annabelle Poisson, mardi.

Le duo s’alliera à l’avocate de la défense Me Michelle Simon, «une femme de fonction déterminée, droite et tenace», a décrit Sharon James qui l’incarne. Ils travailleront de concert pour comprendre ce qui s’est passé dans la tête de cette mère de famille, fraichement séparée de son mari.

Vengeance ou psychose? «Ce sont les théories qui seront en confrontations tout au long de la saison», a prévenu l’auteur Patrick Lowe.

«On cherche vraiment à comprendre comment une personne peut être jugée apte à subir son procès alors qu’une autre non et comment sont jugées ces personnes-là, pourquoi certaines personnes sont déclarées non criminellement responsables», a ajouté l’auteur, fasciné par les dessous de la justice.

TOMA ICZKOVITS

Le deuxième volet de Bête noire sera ainsi davantage orienté vers la psychiatrie légale - l’un des multiples chapeaux professionnels que possède Éliane. Cette dernière sera d’ailleurs appelée à témoigner au cours du procès de Pascale.

Survivre au choc

Plusieurs membres de la famille auront bien entendu besoin de soins psychologiques, a indiqué Stéphane Jacques qui joue Julien Dubé, le père de Pascale. Son personnage essaie tant bien que mal de recoller les morceaux entre sa famille et celle de Jean-Philippe qui nourrit de l’animosité envers eux.

«Il était très proche de son petit-fils Henri, 4 ans, et là il faut que je gère tout ça. Sa fille qui n’a pas toute sa tête, on ne comprend pas pourquoi elle a fait ça, en plus du deuil. il essaie aussi de revoir de sa petite-fille, mais le père ne voudra pas», a-t-il expliqué en entrevue. Son personnage est également beaucoup dans l’accompagnement, a-t-il ajouté.

TOMA ICZKOVITS

«Comme dans l’an un, c’est un total choc pour tout le monde et on essaie de voir la cascade d’effets que le geste a sur la famille et la belle famille», ont renchéri les auteurs.

Un sujet nuancé

Pour l’écriture de la seconde saison, Annabelle Poisson et Patrick Lowe ont pris leur temps et se sont beaucoup remis en question. «On sait que c’est explosif et on sait que c’est délicat. On veut donner au sujet toutes les nuances qu’il mérite», a souligné Patrick Lowe.

Bête noire, qui ne devait pas revenir pour une deuxième saison, pourrait revivre dans une troisième saison, ont confié les auteurs. C’est en travaillant avec la psychiatre Dr Marie-Frédérique Allard, conseillère pour la série, que la machine s’est mise en marche pour les nouveaux volets, ont-ils avancé.

Déclinée de six épisodes, la seconde saison de Bête noire, réalisée cette fois par Louis Bélanger, qui succède à Sophie Deraspe, sera présentée sur Séries Plus au printemps prochain.