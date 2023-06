Bientôt une hausse de la taxe sur les carburants?

Chaque fois qu’elle publie une nouvelle recherche, la prolifique Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke «tient à remercier de son appui renouvelé le ministère des Finances du Québec et désire lui exprimer sa reconnaissance pour le financement dont elle bénéficie afin de poursuivre ses activités de recherche», écrit-elle au début de chaque étude.

Chose certaine, François Legault et plus particulièrement son ministre des Finances Eric Girard vont grandement apprécier la recherche «Taxation des carburants au Québec: constat et comparaisons» que vient de publier la CFFP de l’Université de Sherbrooke.

Les auteurs de la recherche, Camille Lajoie, Michaël Robert-Angers et Luc Godbout, en arrivent à la conclusion qu’une hausse du taux de la taxe provinciale sur les carburants offrirait au gouvernement du Québec une source de financement additionnelle lui permettant de combler le manque d’argent dont souffre le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), lequel est destiné au financement des travaux routiers.

Sachez que l’actuelle «taxe sur les carburants» qu’impose le gouvernement du Québec est une taxe fixe de 19,2 cents le litre.

Cette étude arrive d’autant plus à point nommé qu’à la page H.23 du dernier budget du ministre Girard, on trace un bilan peu reluisant de la situation financière du FORT alors que celui-ci «se retrouvera en situation de déficit cumulé» à partir de 2026-2027.

Selon le ministère des Finances, le déficit cumulé du FORT atteindra les 2,7 milliards $ en 2027-2028. Voilà pourquoi: «Des solutions à cet égard devront être identifiées, et ce, avec l’ensemble des parties prenantes», écrit-on dans le budget.

Actuellement, le FORT est financièrement alimenté par les revenus tirés de la taxe sur les carburants, les droits sur les permis de conduire et ceux sur l’immatriculation.

Pourquoi majorer cette taxe?

Parce que la taxe provinciale sur les carburants, soit 19,2 cents par litre, est restée inchangée depuis les 10 dernières années.

Aux yeux des trois chercheurs de la CFFP, cela laisse entendre que la valeur des recettes tirées de cette taxe a donc diminué, tant en proportion du prix de l’essence qu’en proportion du PIB. Parenthèse: il en est de même pour la taxe d’accise fédérale (10 cents le litre) qui n’a pas bougé depuis 28 ans dans son cas!

En dollars constants de 2023, la taxe sur les carburants de 19,2 cents/litre valait pour ainsi dire 24 cents en 2013 et la taxe d’accise de 10 cents/litre quelque 12,5 cents.

De là la «perte» de pouvoir d’achat de ces deux taxes spécifiques qui n’ont jamais suivi l’inflation lors des 10 dernières années.

Voilà pourquoi les trois chercheurs trouvent que la taxe sur les carburants offre au gouvernement du Québec une source potentielle de revenus additionnels.

L’essence au beau fixe

En ramenant toutes les composantes du prix de l’essence en dollars constants de 2023 (soit la taxe fédérale d’accise, la taxe provinciale sur les carburants, la tarification sur le carbone [SPEDE], la TPS, la TVQ, le prix de l’essence sans les taxes), l’étude arrive à la conclusion que le prix du litre d’essence en avril 2023 était sensiblement le même que celui d’avril 2013.

À preuve : 166,1 cents le litre en avril 2023 à comparer à 167 cents le litre en avril 2013!

Remarquez qu’en 2022 il avait atteint les 188,2 cents le litre, avant de retomber à 166,1 cents.

Le message derrière ce constat : les automobilistes n’ont pas de quoi chialer contre le prix élevé de l’essence vu qu’il serait (en dollars constants) resté stable lors des 10 dernières années.

Et comme les deux taxes spécifiques (taxe sur les carburants et taxe d’accise) n’ont pas bougé depuis 10 ans, cela n’a évidemment pas eu d’effet visant à «désinciter» à la consommation de carburants.

Le ministère des Finances a d’ailleurs calculé qu’une augmentation du prix de l’essence de 10 % n’engendrait qu’une diminution de la consommation de 1,2 %. Voilà qui explique pourquoi «le carburant est un bien pour lequel la demande est très inélastique» à court et long termes.

Mais les écolos peuvent garder espoir: en Norvège, on a démontré qu’on peut hausser le prix des carburants et réduire l’utilisation des voitures à essence quand on met en place des solutions de rechange comme des mesures fiscales efficaces visant à abaisser le coût des véhicules hybrides et électriques. Ce qu’on a commencé à faire ici.

La province la plus gourmande

En avril dernier, ce n’était pas au Québec où le prix du litre d’essence à la pompe était le plus élevé: Terre-Neuve-Labrador (177 cents), la Colombie-Britannique (174 cents), le Nouveau-Brunswick (170 cents) et l’Île-du-Prince-Édouard (168 cents) dépassaient le Québec (166 cents), à ce chapitre.

Par contre, dans quelle province affichait-on les taxes les plus élevées en avril dernier?

Eh oui! c’est nous les champions. Les taxes sur le litre d’essence à 166 cents s’élevaient à 59,6 cents, soit 35,9 % du prix total. Cela comprenait: la taxe provinciale sur les carburants (19,2 cents), la taxe d’accise fédérale (10 cents), le SPEDE (8,8 cents inclus dans le prix à la rampe de chargement), la TVQ (14,4 cents) et la TPS (7,2 cents).

Au paradis du pétrole, en Alberta, les taxes sur l’essence étaient limitées à 31,1 cents, sur un prix de 142 cents le litre.

Conclusion

Pour nous faire prendre conscience que le montant de nos taxes spécifiques sur l’essence de 29,2 cents le litre (dont 19,2 cents pour Québec et 10 cents pour le fédéral) est relativement bas, les auteurs de la recherche nous rappellent le montant qu’il en coûte ailleurs dans le monde en taxe spécifique sur l’essence.

Sur 30 pays, le Québec affiche la 2e plus faible taxe spécifique, les États-Unis arrivant 1ers avec 17 cents le litre. La taxe spécifique s’élève à 51 cents le litre au Japon, 64 cents en Norvège, 81 cents en Belgique, 83 cents au Royaume-Uni, 88 cents en Allemagne, 92 cents en France, 98 cents en Italie et 103 cents en Suisse.

Avec cette étude «Taxation des carburants au Québec», la CFFP de l’Université de Sherbrooke donne au ministre des Finances Eric Girard les arguments requis pour hausser sa taxe sur les carburants.

À surveiller...