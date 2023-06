Bonne idée?: le cellulaire interdit pour les moins de 13 ans dans une ville d’Irlande

À l’école ou à la maison, les jeunes de moins de 13 ans n’ont plus le droit de posséder un cellulaire dans la ville de Greystones, en Irlande, où les parents auraient signé un pacte pour protéger les enfants, qui pourrait éventuellement s’étendre à l’échelle du pays.

«Si tout le monde le fait à tous les niveaux, vous n'avez pas l'impression d'être l'intrus. C'est tellement plus facile de dire non», a confié Laura Bourne, la mère d’une enfant en maternelle, selon ce qu’avait récemment rapporté The Guardian.

Dans la petite ville de Greystones, les parents et les établissements scolaires auraient ainsi pris la décision ensemble de signer un pacte pour interdire les cellulaires aux moins de 13 ans, afin de protéger les enfants contre les contenus inappropriés sur Internet et les réseaux sociaux.

Cette initiative serait née en réponse à l’anxiété grandissante chez les enfants, dont beaucoup ont dû ajouter internet à leur quotidien en pleine pandémie, aurait relaté la directrice de l’école Saint Patrick, Rachel Harper, à France Info, selon 7sur7.

«Leurs années d’insouciance et leur capacité à vivre dans l’instant raccourcissent parce qu’ils peuvent facilement tomber sur du contenu qui n’est pas adapté à leur âge», aurait-elle précisé.

Mais le «pacte Greystones» aiderait aussi les parents se questionnant sur l’âge à partir duquel il devient acceptable pour leur enfant de posséder un cellulaire, leur offrant également des munitions pour refuser.

L’initiative pourrait éventuellement s’étendre à l’ensemble du pays, après avoir capté l’attention du ministre de la Santé irlandais, Stephen Donnelly.

«L’Irlande peut et doit être un leader mondial en veillant à ce que les enfants et les jeunes ne soient pas ciblés ou blessés par leurs interactions avec le monde numérique», aurait-il écrit dans The Irish Times au début du mois de juin.