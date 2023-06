Chris Hemsworth s’est entraîné avec Arnold Schwarzenegger

Chris Hemsworth se réjouit d'avoir passé du temps avec Arnold Schwarzenegger dans une salle de sport au Brésil.

La star de Thor: Love and Thunder était de passage dans le pays la semaine dernière pour assister à l'événement Netflix Tudum: A Global Fan Event, au cours duquel il a eu la chance de s'entraîner avec la légende de Terminator. L'acteur de 39 ans a décrit l'expérience comme « le point culminant de (sa) vie ».

« Je l'ai vu à la salle de sport et je me suis dit : "Oh mon dieu ! C'est Arnold !" Et mon rythme cardiaque a augmenté un peu, il y a de l'appréhension nerveuse, a déclaré la star de Tyler Rake à ET. Il a dit : "Chris ! Oh, hé, comment vas-tu ?" Et on a discuté. Il est merveilleux. »

L'acteur américain a décrit son entraînement avec la star de 75 ans comme « respectueux » et « plein de soutien ». « Je ne voulais pas m'approcher du côté compétitif d'un Schwarzenegger. Il en a à revendre », a-t-il avoué.

Il a également révélé qu'une séquence de son nouveau film, Tyler Rake 2, était un hommage à son camarade. « Il y a une scène où je suis au sommet d'un train avec un gros minigun dans les mains et j'ai dit : "On doit faire le plan d'Arnold dans Commando !" et donc c'est un hommage à lui et à toutes les choses incroyables qu'il a faites à l'écran. »

Tyler Rake 2 est maintenant disponible sur Netflix.