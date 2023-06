Des feux de forêt maîtrisés pourraient redevenir hors de contrôle

Près d’une quarantaine de feux de forêt qui avaient été maîtrisés par les sapeurs de la SOPFEU pourraient redevenir hors de contrôle au cours des prochains jours en raison du temps sec et chaud et de l’absence de précipitations.

Les secteurs névralgiques que sont le Lac-Saint-Jean, le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue sont sur le qui-vive alors que la situation sera «difficile» dans les prochains jours, a prévenu le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, lors d’un point de presse ce matin.

«Les feux qui avaient été contenus, on parle d’une quarantaine de feux, peuvent passer à hors contrôle dans le secteur notamment du Lac-Saint-Jean, secteur de l’Abitibi bien sûr, et le Nord-du-Québec», a précisé la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

«La situation demeure très difficile cette semaine. On ne voit pas poindre d’amélioration d’un point de vue météo ou d’un point de vue de précipitations», a-t-elle ajouté.

Un peu plus de 1000 personnes sont évacuées, dont près de 200 citoyens de certains secteurs de Val-d’Or. Près de 200 employés d’Hydro-Québec, oeuvrant dans les centrales LG-3 et LG-4 ont aussi été évacués tout comme des travailleurs de sites miniers.

Le ministre Bonnardel a indiqué que 86 incendies sont actifs en zone intensive et que près d’un million d’hectares de territoire ont brûlé depuis le début de la saison.

Interdiction de feux à ciel ouvert

Les ministres Bonnardel et Blanchette Vézina ont rappelé l’interdiction de feux à ciel ouvert et de feux d’artifice au nord du fleuve Saint-Laurent.

À quelques heures des festivités de la fête nationale, François Bonnardel demande que la consigne soit respectée «compte tenu des circonstances» et il a indiqué que les «policiers seront présents» lors des festivités.

