Dissolution controversée d'une association écologiste en France

Le gouvernement français a dissous mercredi le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre (SLT) en l'accusant d'encourager la violence, une décision vivement critiquée à gauche et illustrant le durcissement en Europe à l'encontre de certains militants pour le climat.

Présente à Paris pour un sommet sur un nouveau pacte financier mondial, la militante suédoise du climat Greta Thunberg a défendu l'action de ce collectif au nom «du droit de manifester et de (la) défense de la vie». «J'espère que plus de gens se mobiliseront contre ce qui se passe en ce moment, et défendront le droit de manifester», a-t-elle ajouté en se joignant à des manifestants qui contestaient cette dissolution.

Collectif hétéroclite d'associations et de syndicats, Les Soulèvements de la terre sont nés début 2021 à la faveur de la lutte contre l'implantation d'un aéroport près de Nantes (ouest de la France) et se sont fait connaître, depuis, par des actions spectaculaires contre des projets accusés de nuire à l'environnement.

Le gouvernement l'avait dans son collimateur depuis la fin mars, le rendant responsable des violents affrontements qui avaient alors éclaté avec les forces de l'ordre lors d'une mobilisation contre des mégabassines de retenues d'eau dans le centre-ouest du pays.

Dans son décret de dissolution pris mercredi en Conseil des ministres, l'exécutif a fustigé un mouvement qui, «sous couvert de défendre la préservation de l'environnement», «incite à la commission de sabotages et dégradations matérielles, y compris par la violence».

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait, il y a quelques mois, fait polémique en évoquant des mouvements relevant de l'«éco-terrorisme».

En réponse, le collectif se défend d'être une «organisation terroriste» mais revendique son droit à la désobéissance civile et admet «promouvoir l'idée d'un "désarmement" de l'industrie du béton et du complexe agro-industriel».

Ses avocats ont répliqué en annonçant qu'ils allaient contester la dissolution devant les tribunaux administratifs. «Cette dissolution intervient au mépris de libertés fondamentales dont ce gouvernement n'a finalement que faire, comme notamment la liberté d'association (...), mais également la liberté d'expression», a estimé Me Raphaël Kempf.

C'est aussi ce qu'a estimé l'opposition de gauche, qui a critiqué une «dérive autoritaire» du gouvernement, déjà accusé d'avoir réprimé certaines récentes mobilisations contre les retraites.

Plusieurs pays en Europe ont récemment durci leurs réponses face à des militants pour le climat.

Aux Pays-Bas, la police a ainsi procédé fin mai à plus de 1.500 arrestations lors d'une mobilisation du mouvement écologiste Extinction Rebellion contre les subventions aux combustibles fossiles.

L'Allemagne a, elle, sévi face aux actions coup de poing des écologistes, en menant fin mai une vaste opération contre le mouvement radical «Dernière Génération».

Au Royaume-Uni, fin avril, deux militants de l'organisation écologiste Just Stop Oil ont, eux, été condamnés à des peines atteignant trois ans de prison pour le blocage d'un axe routier important près de Londres.