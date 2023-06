Elvis et Priscilla Presley: les premières images du film sur leur vie

Les premières images du film Priscilla, basé sur le livre Elvis and Me, de Priscilla Presley, ont été dévoilées aujourd’hui.

La nouvelle, publiée dans plusieurs médias américains, indique que le célèbre couple sera personnifié par Cailee Spaeny (Rives du pacifique: la révolte) et Jacob Elordi (Euphoria).

Le long-métrage est écrit et produit par Sofia Coppola et mettra en lumière la relation tumultueuse qu’entretenait Priscilla Presley avec le King.

Priscilla et Elvis Presley ont été mariés de 1967 à 1973 et n’ont eu qu’un enfant ensemble, Lisa-Marie Presley.

Dans son livre Elvis and Me, placé sur la liste des meilleurs vendeurs par le New York Times, la femme du regretté chanteur s’ouvre sur plusieurs aspects de son ancienne vie de couple. Elle aborde, notamment, les problèmes de consommation d’Elvis et les relations extra-conjugales que les deux entretenaient.