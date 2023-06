Festival Québec Jazz en juin: trois événements à ne pas manquer

Le mot d’ordre est clair en vue de la cinquième édition du Festival Québec Jazz en juin; «on veut que tout le monde y trouve son jazz ». Voici donc trois événements à ne pas manquer pour trouver le vôtre, du 22 juin au 2 juillet.

Martine St-Clair, la nouvelle jazzwoman

Photo d'archives, Agence QMI

L’interprète de Ce soir l’amour est dans tes yeux a «toujours voulu faire du jazz», selon la directrice artistique et de la programmation du Festival, Patricia Deslauriers.

C’est le spectacle hommage à Ella Fitzgerald, Viva Ella, qui l’aura finalement convaincue de faire le saut vers ce style musical.

«Il y avait une ouverture [pour intégrer Martine] dans le spectacle de Viva Ella, ça a beaucoup touché Martine et elle n’a pas hésité», soutient Mme Deslauriers.

Cette dernière s’est montrée très élogieuse au sujet de la chanteuse québécoise, qui n’était pas disponible pour une entrevue.

«Ne s’improvise pas artiste jazz qui veut», a-t-elle souligné. «Martine est une performeuse incroyable, aux talents incroyables», mentionne-t-elle, en ajoutant que Mme St-Clair porte le jazz dans son cœur depuis longtemps.

Le spectacle Viva Ella sera présenté le 25 juin, au Théâtre de la Cité universitaire.

Karen Young avec sa fille sur scène

PHOTO COURTOISIE/FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL

Karen Young et sa fille, Coral Egan, performeront ensemble, jeudi, au Grand Théâtre de Québec. Les deux artistes sont déjà montées sur scène ensemble, mais jamais depuis qu’elles rendent hommage à la même artiste; Joni Mitchell.

«Les deux présentent habituellement des spectacles sur Joni Mitchell, mais les deux spectacles sont complètement différents; on a décidé de mélanger les deux», explique Mme Deslauriers, en précisant que le style «électrique» de la version de Coral Egan sera mixé aux touches plus traditionnelles de celle de sa mère, pour le spectacle d’ouverture.

Jointe mercredi par téléphone, Mme Young se disait excitée de retrouver sa fille sur scène.

«Elle [Coral] est ma chanteuse préférée», a-t-elle lancé. «On chante ensemble depuis sa naissance; c’est très facile d’harmoniser nos voix», a noté la matriarche.

Deux Québécois avec un percussionniste de renommée mondiale

En fermeture, Mino Cinelu, un percussionniste qui a collaboré avec de grands artistes tels que Miles Davis, Sting et Stevie Wonder, montera sur scène avec le batteur Paul Brochu et le pianiste Daniel Thouin. Les deux Québécois n’ont pas à rougir de leur fiche de route, eux qui ont respectivement collaboré avec Ginette Reno et Yann Perreau.

«Les trois n’ont jamais joué ensemble, mais ils sont tous parmi les meilleurs à pratiquer leur art», note Patricia Deslauriers.