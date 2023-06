Kesha «a failli mourir» après avoir congelé ses ovules

Kesha a failli mourir suite à une procédure de congélation d'ovules.

Au cours d'une interview pour Self, l'interprète de Take It Off a parlé d'un problème de santé qu'elle a connu cette année. « J'ai failli mourir en janvier », a-t-elle déclaré, expliquant que l'année dernière, elle avait subi une procédure pour congeler ses ovules. Quelques semaines plus tard, après un concert aux Bahamas le soir du Nouvel An, elle est soudainement devenue trop faible pour marcher. Kesha a révélé qu'elle avait été emmenée dans un hôpital où il a été découvert qu'elle avait développé une complication grave causée par la procédure.

Kesha, à qui un DICV (déficit immunitaire variable commun) a été diagnostiqué en 2022, a ensuite été transférée dans un hôpital de Miami où elle est restée neuf jours. « Je me sens enfin rétablie, mais ça a pris quelques mois, a-t-elle déclaré. C'était horrible. »

L'artiste avait décidé de congeler ses ovules, car elle préparait la sortie d'un nouvel album à l'époque et elle voulait plus de temps pour réfléchir à ce que cela signifierait d'avoir un enfant sans se sentir pressée ou distraite par sa vie professionnelle, selon Self. « Je prenais juste ma santé reproductive en main, a ajouté l'artiste. Et je soutiens toutes les personnes qui font ça et (honore) leur corps. »