La criminalité fait mal à l’économie de San Francisco

Les commerçants sont de plus en plus nombreux à déserter le centre-ville de San Francisco en raison de l’augmentation de la criminalité dans le secteur.

C’est le cas de la moitié des commerçants de Old Navy, selon le «New York Post» . Depuis janvier 2022, au moins 22 grandes entreprises ont déjà fermé ou annoncé leur intention de mettre la clé sous la porte, dont Anthropologie, Banana Republic et Crate & Barrel.

Depuis 2019, 47% des entreprises de la région ont fermé, selon le «San Francisco Standard». Des 203 commerces présents à ce moment, il n’en resterait que 107. La situation ne risque pas de s’améliorer, puisque les entreprises AT&T, Nordstrom, Coco Republic et Old Navy fermeront davantage de magasins, et ce, dès le 1er juillet.

La société mère de l’entreprise Westfield, basée à Paris, Unibail-Rodamco-Westfield, a indiqué que les fermetures démontraient que les «conditions sont devenues dangereuses pour les clients, les détaillants et les employés» au centre-ville.

Quelque 77% des habitants de San Francisco estiment que la ville est sur la mauvaise voie et seulement 30% ont déclaré se sentir en sécurité la nuit au centre-ville, selon une enquête de la Chambre de commerce de San Francisco publiée en mai.

La drogue est également un fléau dans le secteur. Le média local «San Francisco Standard» a d’ailleurs rapporté, mardi, que la ville est en voie d'atteindre un record de 800 décès liés à une surdose de drogue.

La criminalité près du centre commercial San Francisco Center a légèrement augmenté jusqu'à présent en 2023 en comparaison avec l’année dernière, selon les données de la police. Le nombre de crimes majeurs signalés a augmenté de 1,4 %, tandis que les vols qualifiés ont connu une hausse de 5,6 %.