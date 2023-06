La gauche québécoise a bu le Kool-Aid du Canada

Chers Canadiens, la hausse du PQ dans les intentions de vote vous inquiète ?

Vous avez peur que les méchants souverainistes finissent par prendre le pouvoir ?

Vous craignez que le nationalisme de la CAQ n’ait servi qu’à réchauffer le banc, le temps que le PQ sorte de son coma et remonte sur le trône ?

Vous voyez le PQ bouger les orteils, et vous avez envie de courir dans les rues de Westmount en criant : « It’s alive ! It’s alive !!!!!! » ?

Eh bien, cessez de vous en faire !

Car la gauche québécoise, Québec solidaire et Valérie Plante en tête, veille au grain et défend vos intérêts.

Elle va s’assurer que le Québec, comme un bon chien, reste dans sa niche et fasse coucouche panier.

À LA DÉFENSE DES VALEURS CANADIENNES !

Depuis le temps que vous nourrissez la gauche québécoise au petit lait de la Charte des droits, celle-ci a bien appris sa leçon.

Plus besoin de la tenir par la main et de lui souffler quoi dire : elle le fait maintenant toute seule, comme une grande !

Encouragée par les étudiants de McGill et de Concordia qui n’hésitent jamais à manifester contre le méchant nationalisme québécois avec des pancartes en anglais seulement, la gauche made in Québec défend avec vigueur et courage les valeurs canadiennes !

Vive le multiculturalisme à la Trudeau !

Vive l’immigration massive !

Vive le combat de la petite minorité anglophone assiégée contre la grosse majorité francophone assoiffée de pouvoir !

Vive le bilinguisme montréalais !

À bas le nationalisme frileux, fermé, poussiéreux, dangereux !

La gauche québécoise n’a plus besoin des Canadiens du West Island pour traiter les Québécois de racistes et d’intolérants !

Elle le fait elle-même !

Preuve que vos intérêts sont désormais bien défendus, chers amis canadiens : après avoir organisé une Saint-Jean sans drapeau du Québec (une première ! A First !), le Mouvement national des Québécois a demandé à un troubadour woke d’animer les fêtes des Plaines !

Ça va tirer sur le PQ, les amis !

Ne vous en faites pas !

La première note de la première toune (Gens du pays en espagnol ?) n’avait pas encore résonné dans les rues de la Capitale Nationale que le preux chevalier du multiculturalisme Canadian avait déjà traité les anciens organisateurs des anciennes Saint-Jean de xénophobes !

Oui, monsieur !

Mordecai Richler n’aurait pas fait mieux !

Vive QS qui a investi le Mouvement national des Québécois !

COMBATTRE LE DIABLE

Maintenant, grâce au travail de sape effectué par Trudeau père et fils, la gauche québécoise marche main dans la main avec l’establishment fédéraliste de Westmount !

Le bon conte du fédéralisme humaniste fait les bons amis !

Tous unis contre les méchants bourgeois francophones de droite qui veulent imposer leur langue à tout le monde !

Et qui osent dire « Nous » !

Ne savent-ils pas que seules les minorités ont le droit de dire « Nous » ?

Et que les francophones ne constituent plus une minorité au pays, mais une majorité au Québec ?

Heureusement, la bonne vieille gauche québécoise est là pour combattre les démons du nationalisme ethnique !

N’ayez pas peur, amis canadiens !

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles !

La gauche québécoise est là pour vous !

The Quebec Left is there for you !