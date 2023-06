Le bonheur est une faculté qui s’apprend

À quelques jours de la Fête nationale, je me permets de prendre une pause de la criminologie. D’ailleurs, une de mes lectrices m’a fait gentiment remarquer qu’il serait plus vivifiant de mettre de l’avant, de temps en temps, de bonnes nouvelles. Il est vrai que le crime finit par épuiser.

Étant depuis quelques années dans une quête du bonheur, je souhaite vous faire partager mes trouvailles. Où que vous soyez, relevez la tête et regardez autour de vous. Imprégnez-vous de votre environnement, quel qu’il soit. Prenez une bonne respiration. Et, demandez-vous : qu’est-ce qui me rend heureux ?

Le bonheur est un souffle. Souvent, il ne se présente pas avec grand fracas. Il peut être l’arôme de votre café du matin, vos rencontres avec des amis au Tim, ou encore le regard de votre enfant, son sourire. Le bonheur, c’est toutes ces caresses qui touchent votre cœur. Vous vous sentez vivant.

Une question me turlupine pourtant... Et si notre quête du bonheur n’était qu’un leurre ? Qu’en réalité, nous pourrions apprendre à être heureux.

Certains vous diront que le bonheur est inaccessible, qu’il ne peut s’apprendre, puisqu’il serait un sentiment intuitif et immédiat.

Qu’est-ce que le bonheur ?

Tout étant relatif, notre sensation de bonheur dépend de la conception qu’on s’en fait. Si nous croyons que le bonheur est d’avoir tout ce qu’on désire, nous vivrons constamment dans le manque. À chaque réalisation d’un désir, un autre émergera et ainsi de suite. Un cycle infernal qui ne mène nullement au bonheur. Comme le disait si justement Épicure, « L’homme qui n’est pas content de peu, n’est content de rien. »

En fait, le bonheur est une tranquillité d’esprit, un apaisement, une plénitude qui résulte d’une maîtrise de soi. L’acceptation que nos désirs vains ne peuvent être comblés. C’est un art de vivre qui s’apprend.

Pour un instant, juste pour le fun, imaginez que vous pouvez apprendre à être heureux. En doutez-vous ?

Apprendre le bonheur à l’école primaire

Le projet COH-FIT mené dans plus de 40 pays par près de 200 enquêteurs sur les impacts de la pandémie a conduit plusieurs gouvernements à instaurer dans leurs écoles primaires des programmes visant la réduction du stress et l’apprentissage au bien-être. L’objectif étant de contrer l’anxiété et la dépression chez les enfants.

L’Australie et l’Allemagne en sont des exemples. Ce sont 16 écoles allemandes du primaire qui bénéficient d’enseignement à la méditation, à la relaxation et à la conscience de soi. Les jeunes disent d’ailleurs être plus confiants, plus bienveillants et plus heureux.

Bien que certains enseignants du primaire au Québec aient implanté la méditation dans leur classe, il devient vital d’intégrer un « curriculum du bonheur » dans nos écoles, comme l’ont fait plusieurs pays européens.

Apprendre aux enfants à être heureux permet de construire des adultes en bonne santé, bien dans leur peau, en contrôle de leur bonheur et bienveillants. D’autant plus que la bonté soulagerait aussi la dépression, selon une étude américaine.