Le restaurant Sagamité renaît finalement de ses cendres à Wendake

Quatre ans et demi après un incendie destructeur, l’émotion est grande au restaurant Sagamité de Wendake, qui se prépare à rouvrir ses portes samedi et à devenir ainsi le plus grand des Premières Nations au pays.

«C’est un refoulement de beaucoup de sentiments. J’arrive à un fil d’arrivée. De vous dire qu’on n’arrive pas essoufflé, ce n’est pas vrai. On arrive essoufflé, mais la beauté de ça, c’est le cercle, la famille et la famille d’expansion: la grande famille du Sagamité», confie le propriétaire et fondateur, Steeve Gros-Louis.

Le 2 décembre 2018, ce fleuron de la gastronomie autochtone s’envolait en fumée dans un violent incendie d’origine électrique.

Dominique Lelievre

Pour l’homme d’affaires, il «était capital qu’on se relève», autant pour la pérennité de la mission du restaurant que pour ses dizaines d’employés.

Le restaurant fonctionnera d’abord avec une capacité réduite, car les travaux ne sont pas tout à fait terminés. L’ouverture officielle est prévue à la mi-juillet, précise M. Gros-Louis.

Longue route

Il faut dire que la route a été longue et parsemée d’embûches pour le restaurateur, sa conjointe et leurs trois enfants, qui s’impliquent tous dans l’entreprise familiale.

Dominique Lelievre

La recherche de financement et les démarches pour acquérir un terrain adjacent ont été plus longues que prévu, puis la pandémie a fait exploser les coûts de construction.

Un prêt du gouvernement du Québec avoisinant 2M$ a donné l’impulsion nécessaire, en 2020. Au bout du compte, le projet de reconstruction et d’agrandissement s’élève à 6,3 millions $.

Le restaurant du boulevard Bastien passe ainsi de 180 à 340 places, ce qui en fait le plus grand au pays rattaché aux Premières Nations, selon M. Gros-Louis.

Dominique Lelievre

Le décor se veut un mélange de modernité et de tradition. «Il faut que ça demeure chaleureux et c’est notre mission première», signale Steeve Gros-Louis.

Par ailleurs, les cuisines sont bien plus vastes et permettront de supporter la croissance de l’entreprise. Une boucherie-boutique avec des produits pour emporter se greffera éventuellement à l’établissement.

Artéfacts sauvés

Plusieurs artéfacts sauvés des flammes retrouvent une place dans le nouvel espace, notamment deux totems de 16 pieds qui, bien que «brûlés sur le dessus», trônent fièrement dans un salon du deuxième étage.

Dominique Lelievre

Trois immenses canots qui ont servi pour le tournage de la série Barkskins sont également mis en valeur. «Ce sont des canots typiques comme on les faisait», souligne M. Gros-Louis.

La tête pleine de projets, il songe déjà à une deuxième phase. Un nouveau bâtiment attenant avec bar et microbrasserie est planifié à l’horizon 2024-2025.

Dominique Lelievre

Les activités du restaurant représentent plus de 70 emplois.

D’autre part, les opérations se poursuivent à la deuxième succursale, dans le Vieux-Québec.