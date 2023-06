Les États-Unis annoncent 1,3 milliard de dollars d'aide pour l'économie de l'Ukraine

Les États-Unis vont fournir 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) d'aide supplémentaire à l'économie ukrainienne, en particulier ses infrastructures essentielles, a annoncé mercredi le secrétaire d'État Antony Blinken lors de la conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine à Londres.

«Tant que la Russie continuera de détruire, nous serons là pour aider l'Ukraine à reconstruire: reconstruire les vies, reconstruire son pays, reconstruire son avenir», a déclaré Antony Blinken.

Un peu moins de la moitié de ce nouveau soutien américain (520 millions de dollars) sera notamment destiné à rebâtir les infrastructures énergétiques du pays, tandis que 657 millions de dollars seront mobilisés pour «moderniser» le chemin de fer, les ports, les frontières et «toutes les infrastructures essentielles qui connectent le pays avec l'Europe», a détaillé le secrétaire d'État.

Le reste des fonds ira au soutien des entreprises ukrainiennes et au financement des moyens de numériser l'administration ukrainienne, notamment pour «supprimer la corruption», a-t-il ajouté, un message clair aux dirigeants ukrainiens, qu'il a appelés à poursuivre les réformes en ce sens.

Depuis le début de l'invasion russe, les États-Unis ont déjà débloqué plus de 20 milliards de dollars pour soutenir l'économie et le développement de l'Ukraine, et plus de 40 milliards pour le seul soutien militaire.

Mais, comme les autres dirigeants qui l'ont précédé à la tribune de la conférence, le premier ministre britannique Rishi Sunak ou la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il a appelé le secteur privé à s'engager.

«Si les gouvernements et les institutions financières ont un rôle important à jouer dans la reconstruction de l'Ukraine, seul le secteur privé peut mobiliser le niveau d'investissement nécessaire pour satisfaire les besoins massifs du pays», a insisté M. Blinken.

Le chef de la diplomatie américaine a aussi insisté sur le fait que la Russie devra payer pour les dégâts causés par son agression de l'Ukraine.

«La Russie est responsable de la destruction de l'Ukraine. Et la Russie devra à la fin supporter le coût de la reconstruction de l'Ukraine», a-t-il déclaré.