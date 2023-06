Les résidents de Lebourgneuf se disent laissés pour compte dans le dossier du pont d’étagement sur le boulevard Robert-Bourassa

Des citoyens du secteur Lebourgneuf à Québec en ont plus qu’assez de l’administration Marchand, disent-ils, qui n’en a que pour le tramway. Ils revendiquent une solution aux problèmes de congestion qu’ils subissent au quotidien.

«Juste pour sortir de ma rue, ça me prend 10 minutes le matin. C’est le temps qu’on nous apporte des solutions. Je ne pense pas que l’autobus, c’en est une. L’après-midi, c’est pareil, c’est toujours le gros trafic», a réagi Mario Roy qui habite près de l’intersection des boulevards Lebourgneuf et Robert-Bourassa.

Pont d’étagement, viaduc, tunnel, peu importe l’appellation, les citoyens rencontrés près de cette intersection où circulent plus de 70 000 automobilistes par jour, en ont ras-le-bol.

«Le maire Marchand, présentement, sa priorité, c’est tout ce qui se fait en haute-ville avec le tramway. On est négligé. On paye pareil via nos taxes. Nous, ça ne nous avantagera pas un tramway. Je ne suis pas d’accord avec ça. On est laissé pour compte avec nos problèmes», a dit Lise Paré, une autre citoyenne.

L’enfer

«Depuis que Robert-Bourassa a été prolongée jusqu’au boulevard Bastien, les gens vivent l’enfer. Ceux qui ont acheté des condos, il y a dix ans, ce n’est pas cela qu’ils voulaient vivre. On a un trafic fou et insensé», a poursuivi Lise Bilodeau, présidente du conseil de quartier Neufchâtel-Lebourgneuf.

«Les difficultés, c’est le matin. C’est toujours compliqué. C’est même rendu que des automobilistes tournent en triple sur la lumière. Ils veulent tellement aller vite. La vitesse devient excessive. Les gens s’insultent. C’est aberrant de voir comment ça se passe», a indiqué Réjean Lebel qui habite lui aussi le secteur.

«Présentement, il y a une absence de leadership de la part du général en chef. C’est comme si Lebourgneuf était isolé du reste de la ville, alors que c’est un des pivots de la ville», a dit M. Lebel.

Opposition

L’opposition officielle à la Ville de Québec s’en prend au maire et l’accuse d’avoir changé d’idée sur le pont d’étagement qu’il avait appuyé dans le passé.

«On demande à l’équipe du maire d’entendre raison et de réclamer du ministère des Transports qu’il procède aux analyses et qu’on puisse savoir de quoi il en retourne», a déclaré Claude Villeneuve, chef de l’opposition officielle.

Selon lui, cela n’a «aucun sens que le maire recule sur une idée qu’il avait déjà appuyé et qu’il fasse fi de la volonté des citoyens en écartant le scénario du pont d’étagement.»

Le maire Bruno Marchand s’est défendu en disant qu’il était toujours en faveur du pont d’étagement.

«Tout ce qui est dit aujourd’hui par les oppositions est faux. C’est pure baliverne. C’est pur mensonge», a-t-il affirmé.

«C’est une décision du ministère des Transports. La Ville souhaite un pont d’étagement. La Ville travaille à faire en sorte que la mobilité, notamment des voitures et des autres, soit le plus facilité possible dans ce secteur qui en a bien besoin», a réagi M. Marchand.

Le ministère des Transports (MTQ) affirme avoir commis une erreur de formulation dans un appel d’offres publié le 13 juin concernant une étude de la circulation du secteur du boulevard Robert-Bourassa, entre l’autoroute Félix-Leclerc et le boulevard Bastien. Il a procédé à un addenda mardi en remplaçant la notion de «pont d’étagement» pour «optimisation», ce qui a mis le feu aux poudres. Du côté du ministère, on affirme qu’aucune décision n’a encore été prise quant au choix définitif de la solution qui sera retenue à cette intersection.

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin