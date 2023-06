Monopole sur la publicité en ligne: un éditeur américain poursuit Google

Le plus grand éditeur de journaux aux États-Unis Gannett poursuit le géant de la recherche internet Google pour son monopole dans le marché de la publicité en ligne.

L’éditeur de «USA Today» et plus de 200 publications locales a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral de New York, reprochant à Google et sa société mère, Alphabet, de contrôler la façon dont les éditeurs achètent et vendent des publicités en ligne.

Google contrôle environ un quart du marché de la publicité numérique, alors que la société mère de Facebook, Meta, Amazon et TikTok se partagent près du tiers de ce marché lucratif, selon la société d’études de marché par abonnement eMarketer.

Le PDG de Gannett, Mike Reed, a annoncé au «USA Today» que Google contrôle 90 % du marché pour les publicités en ligne que les éditeurs utilisent pour proposer des espaces publicitaires à la vente à leurs clientèles.

«Sans concurrence libre et équitable pour l'espace publicitaire numérique, les éditeurs ne peuvent pas investir dans leurs salles de rédaction», a plaidé M. Reed dans un communiqué repris par CNN, mardi.

L'action en justice de Gannett intervient alors que Google fait face à un nombre croissant de plaintes antitrust aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE) concernant son activité publicitaire, qui reste sa principale source de revenus.