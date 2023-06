Un naufragé passe trois jours sous l’eau dans une poche d’air

La récente tragédie concernant la disparition du submersible touristique Titan ramène chez plusieurs le souvenir de cet homme ayant passé trois jours sous l’eau, dans une poche d’air.

• À lire aussi: Des bruits non identifiés orientent les recherches du submersible disparu près du Titanic

• À lire aussi: Fonds marins: «l’un des endroits qui pardonne le moins sur Terre», selon James Cameron

• À lire aussi: La situation claustrophobique de l’équipage du sous-marin disparu

Harrison Okene, un cuisinier de 29 ans, s’est retrouvé en terrible posture en mai 2013, lorsque le bateau sur lequel il se trouvait s’est renversé après avoir été battu par de fortes houles.

Les onze autres membres de l’équipage ont péri, alors que le navire se trouvait à quelque 20km de la côte nigérienne.

«Il était environ 5 heures du matin et j'étais aux toilettes lorsque le bateau a commencé à couler à toute vitesse», a détaillé à l’époque M. Okene au Gardien.

En se précipitant vers l'extérieur, il n'a pas pu atteindre l'écoutille de sortie de secours et a vu avec horreur trois membres de l'équipage être aspirés par la mer agitée.

L'eau l'a emporté dans d'autres toilettes alors que le bateau plongeait de 30 mètres dans les profondeurs glaciales.

Vêtu uniquement de ses culottes, M. Okene a regardé avec horreur l’eau qui s’infiltrait lentement tout autour.

Il a alors remarqué qu’il se trouvait dans une bulle d’air d’un mètre carré.

M. Okene a rapidement perdu la notion du temps.

«Tout autour de moi n'était que noir et bruyant», a-t-il raconté.

Le naufragé est resté près de 60 heures dans la bulle d’air, désespérant de savoir s’il allait être sauvé.

«Je pleurais et j'appelais Jésus pour qu'il me sauve, je priais si fort. J'avais faim, soif et froid, et je priais juste pour voir un peu de lumière», a expliqué le survivant.

Après trois jours d’attente, il a soudainement entendu des coups sur le pont.

L’équipe de sauvetage venue sur le navire s’attendait à récupérer le corps de M. Okene.

«Je suis allé dans l'eau et j'ai touché le plongeur. Il a tremblé de peur. J'ai donc reculé et j'ai tenu ma main dans l'eau en l'agitant devant son appareil photo pour qu'ils puissent me voir», a raconté M. Okene.

Sauvetage

Une fois le naufragé localisé, une délicate mission de sauvetage s’est amorcée.

Son corps avait en effet absorbé des quantités d’azote potentiellement fatales.

«Son cœur n'aurait pas pu pomper [sur la terre ferme] tant il était rempli de gaz», a déclaré Christine Cridge, directrice médicale du centre de recherche sur les maladies de la plongée de Plymouth, qui a conseillé l'équipe de sauvetage.

Okene a été sanglé dans un équipement de plongée, puis conduit à une cloche de plongée qui l'a ramené à la surface, où il a passé deux jours dans un caisson de décompression.

«Survivre aussi longtemps à cette profondeur est phénoménal. Normalement, on ne plonge pas plus de 20 minutes à ces profondeurs dans le cadre d'une activité récréative», a expliqué un consultant en formation de l'Association professionnelle des instructeurs de plongée.

Okene a alors dû apprendre la terrible nouvelle : tous les membres de l’équipage avaient péri.

«Ils m'ont dit que tous les autres étaient morts et j'ai pleuré parce que je pensais que j'étais le seul à avoir été piégé dans le bateau», a-t-il dit.