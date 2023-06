Peut-on se fier aux promesses d’un panier percé?

Mon amoureux et moi, on est ensemble depuis cinq ans. On devait se marier en 2020, mais la pandémie nous a obligés à repousser la date de la cérémonie à trois reprises. Là, ça va avoir lieu cet été, et on a bien hâte. J’ai été élevée par des parents économes, alors que lui a été habitué à dépenser sans compter. C’est vrai que ses parents avaient plus d’argent que les miens, mais ils n’avaient en plus, aucun scrupule à s’endetter, ce qui chez nous était une aberration.

Depuis le début de notre union, on a chacun notre portefeuille de dépenses personnelles. Pour les dépenses communes, on débourse chacun la moitié, vu qu’on fait des salaires qui s’équivalent. Mais il voudrait qu’à partir du mariage on ouvre un compte conjoint. Ça me fait peur de céder, mais en même temps je sens que je n’aurai pas le choix. Pensez-vous que je devrais lui faire confiance, même si je sais que son compte personnel est souvent à sec ?

Une fille qui doute

Poser la question c’est y répondre. Si tout va bien dans votre façon actuelle de fonctionner, n’en changez rien. La culture familiale de ce garçon indique qu’il faut rester prudente sur le plan financier si vous voulez assurer votre sécurité à long terme.