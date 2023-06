Québec tout sourire!

Photo fournie par la Fondation Élan

Grâce aux franchisés et, évidemment, aux milliers de client(e)s, la récente campagne Biscuits Sourire (du 1er au 7 mai) s’est avérée encore une fois un véritable élan à des organismes qui œuvrent dans leur région. C’est ainsi qu’un montant record de 137 000 $ sera partagé entre deux organismes de la région de Québec, soit la Fondation Élan (de l’IRDPQ) et la Fondation du centre communautaire Jacques-Cartier. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Dave Pichette, président du conseil d’administration de la Fondation Élan ; Jean-François Lachance, franchisé Tim Hortons, région de Québec ; Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie pour les volets Sciences et Innovations ; Slim Kacem, franchisé Tim Hortons, région de Québec, et Louis Nadeau, administrateur de la Fondation du centre communautaire Jacques-Cartier.

Malgré un temps maussade

Photo tirée de sa page Linkedin

Le tournoi de golf-bénéfice annuel de la Fondation Résidence Denis-Marcotte a réuni une centaine de participants le 9 juin dernier au club de golf de Thetford-Mines. Sous la présidence d’honneur de René Leclerc (photo), président d’American Structure de Thetford-Mines, l’événement a permis de générer des profits de 22 000 $. Cette somme servira à des projets particuliers et à l’acquisition d’équipements sécuritaires et adaptés aux personnes hébergées en perte d’autonomie plus ou moins sévère.

Résultats plus que prometteurs

Photo fournie par Nathalie Mathieu, photographe médical

La Fondation du CHU de Québec a lancé sa chaire de recherche hospitalière en théranostique en 2021. Le don majeur de iA Groupe financier de 500 000 $ (échelonné sur 5 ans) a permis au Dr Jean-Mathieu Beauregard, chercheur clinicien et spécialiste en médecine nucléaire, ainsi qu’à ses équipes du Centre de recherche d’atteindre des résultats plus que prometteurs. L’équipe multidisciplinaire (incluant 6 nucléistes surspécialisés) du Centre de recherche est la plus grande du Canada. Les retombées de leurs travaux sont prometteuses pour les personnes atteintes d’un cancer et traitées au CHU de Québec-Université Laval. Elles sont plus de 300 traitements et 100 nouveaux patients par année. Sur la photo, de gauche à droite : Francis Morin (vice-président exécutif à la Fondation du CHU de Québec), le Dr François-Alexandre Buteau (nucléiste et chef de service de médecine nucléaire), Marie-Elaine Lemieux (directrice au développement corporatif à la Fondation du CHU de Québec), le Dr Jean-Mathieu Beauregard (chercheur clinicien et spécialiste en médecine nucléaire au Centre de recherche), Catherine Tardif (cheffe philanthropie, dons et commandites chez iA Groupe financier) et Mehdi Boudjemeline (chef du programme théranostique).

Deux fois l’objectif !

Photo fournie par la SACA

La 16e Marche pour l’Alzheimer, la 3e sous le thème Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, présentée le 28 mai dernier à Saint-Georges (Beauce) au profit de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, a permis d’amasser près de 51 000 $ sur un objectif de 25 000 $. La collecte de fonds se poursuivra jusqu’au 4 juillet, pour ceux et celles qui n’ont pas eu la possibilité de faire leur don, antérieurement. Sur la photo dans l’ordre habituel : Claude Morin, maire de Saint-Georges et coprésident d’honneur ; Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA), et Nicolas Mathieu, planificateur financier IG Gestion de patrimoine. Absent sur la photo : Gilles Lehouillier, maire de Lévis et coprésident d’honneur.

Anniversaires

Photo d’archives

Prince William (photo), fils aîné du prince Charles et de la princesse Diana, 41 ans... Bianca Gervais, comédienne et actrice québécoise, 38 ans... Juliette Lewis, actrice américaine, 49 ans... Denis Leclerc, propriétaire de VMG Solutions, administrateur et formateur agréé... Lucien DeBlois, joueur de hockey (1977-92), avec les Nordiques de 1989 à 1990, 66 ans... Michel Pigeon, ingénieur, professeur, administrateur et homme politique québécois (ex-député de Charlesbourg), 78 ans... Jacques Duval, journaliste et chroniqueur automobile, animateur et auteur québécois, 89 ans.

Disparus

Photo d’archives

Le 21 juin 2022 : Brig Owens, 79 ans, arrière défensif hors pair pour les Redskins de Washington de la NFL dans les années 1960 et 1970 et intronisé au Ring of Fame de Washington... 2021 : Tom Kurvers, 58 ans, ancien défenseur du Canadien de Montréal (1984-1986)... 2020 : Abbé Roland Durand, 96 ans, prêtre qui animait une émission de ligne ouverte à caractère spirituel sur les ondes de CKCV au milieu des années 1970... 2020 : Catherine Fol, réalisatrice québécoise (La course des Amériques de Radio-Canada)... 2016 : Pierre Lalonde (photo), 75 ans, chanteur et animateur vedette de Jeunesse d’aujourd’hui dans les années 1960... 2013 : Yvon Verreault, 58 ans, ailier droit qui avait joué deux matchs avec les Nordiques du Maine (1974-1975)... 2006 : Gérard Arguin, 84 ans, ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).