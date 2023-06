Québec, ville gourmande: voici deux crèmeries originales où célébrer l'arrivée de l'été !

L’été est enfin arrivé et avec lui, le doux plaisir d’une virée au bar laitier par temps beau et chaud. Si certains préfèrent les classiques, comme la molle trempée dans le chocolat, d’autres souhaitent découvrir des créations glacées qui se démarquent. Voici deux crèmeries originales qui sont de véritables paradis pour les dents sucrées.

La Folle Tablée: au pays des licornes

Le bar à gourmandises La Folle Tablée, à Charlesbourg, a lancé un volet crèmerie à l’été 2020 pour tirer son épingle du jeu en pleine pandémie. Le succès a été instantané et les magnifiques cornets de crème glacée au chocolat de couleur noire, faite avec du charbon comestible, ont envahi les réseaux sociaux. Mais ne cherchez pas la glace noire cette année, elle n’est pas de retour. «C’est très dispendieux à produire et ça ne plaisait pas à tout le monde», m’explique la propriétaire, Audrey-Anne Pouliot.

La Folle Tablée mise plutôt sur sa crème glacée molle à la vanille de couleur rose, tout aussi alléchante.

Photo Marianne White

On la retrouve dans le cornet vedette Licorne, dont la crème molle est couronnée d’une corne peinte en or, de jolies oreilles, en plus d'être saupoudrée de bonbons. «C’est très Instagram ou Pinterest. Les gens viennent de loin pour ça», note la proprio, qui est aussi pâtissière de formation.

Gourmandises maison

À cette enseigne où l’on mange avec les yeux, les gourmandises et desserts maison sont aussi mis en valeur dans les coupes glacées, comme le succulent brownie, le praliné aux pacanes ou encore le caramel.

Photo Marianne White

J’ai craqué pour la coupe fraise-basilic. Elle est garnie de fraises et de basilic frais, couronnée d’un crumble de sablé et d’une crème de balsamique. Un mot suffit pour décrire le résultat: wow! Si vous cherchez quelque chose de moins sucré, c’est à essayer.

Photo Marianne White

Des barbotines ont aussi fait leur apparition sur le menu et elles sont faites avec du sirop maison à partir de fruits du Québec (bleuets, fraises et argousier).

«Chaque année, j’essaie de surprendre la clientèle», dit Audrey-Anne, qui fait beaucoup de recherche et développement.

Elle est fière de sa création d’inspiration japonaise, le Melon Pan, qui se rapproche d’un sandwich à la crème glacée. Fait avec une pâte à beigne et recouvert de pâte à biscuit, il est servi chaud et garni de crème glacée molle.

La crèmerie offre aussi des glaces véganes de la compagnie québécoise Séva, ainsi que des crèmes glacées pour chiens avec un biscuit maison au beurre d’arachides.

8085, boul. Henri-Bourassa

Ouvert du mercredi au dimanche de 9 h à 21 h

Fendel & Lilo: un peu de Disney à Québec

Fortes de leur succès avec le comptoir à cheese-cake Fendel & Lilo, les deux sœurs Maïka et Raina Tremblay-Morissette ont inauguré à l’été 2021 une section crèmerie sur leur grande propriété à Loretteville.

Le Liloland, comme elles l’ont baptisé, est coloré avec des accents de fuchsia et de turquoise. L’immense terrasse aménagée derrière la maison ancestrale compte une centaine de places. Grande fan de Disney, Maïka s’est inspirée de ce lieu féérique pour créer l’ambiance du commerce.

«On voulait offrir aux gens une place pour briser la routine et entrer dans un univers magique où tu peux retomber en enfance», image Maïka.

Leur produit phare est le bubble waffle, une gourmandise très populaire au Japon. La gaufre alvéolée est cuite dans un moule importé d’Asie et garnie de crème glacée, de cubes de brownie, de crumble et d'un coulis maison. Petits et grands enfants l’adorent!

Photo fournie par Fendel et Lilo

«On trouvait ça intéressant d’offrir quelque chose de chaud et croustillant qui accompagne la crème glacée», explique Maïka.

Pour ceux qui ont la dent moins sucrée, Liloland offre depuis cet été une version salée. La gaufre est garnie de poulet frit, de salade de chou et d'une sauce thaïe épicée.

Il faut aussi essayer leur coupe étagée avec crème glacée, coulis, crumble et fruits frais. Ici aussi, tout est fait maison.

Photo fournie par Fendel et Lilo

«On se démarque beaucoup avec nos recettes. Il n’y a pratiquement rien qui est acheté commercial. Le goût et la qualité des produits sont importants», conclut-elle.

Un deuxième Liloland est ouvert à Cap-Rouge depuis l’été dernier.

2694, boul. Bastien; et 955, route Jean-Gauvin

Ouvert du mardi au dimanche