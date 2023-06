Rapport du vérificateur général: des lacunes en logement et dans le remplacement des véhicules d’urgence à la Ville de Québec

Le vérificateur général de la Ville de Québec révèle que plusieurs véhicules d’urgence sont utilisés au-delà de leur durée de vie utile et il note des lacunes dans la gestion des logements sociaux à Québec.

Le rapport 2022 du vérificateur général (VG) de la Ville de Québec, Daniel Rancourt, a été rendu public mercredi matin.

Il s’est penché sur la question des logements sociaux, sur l’acquisition et le remplacement des véhicules d’urgence et sur la gestion de la forêt urbaine, entre autres.

Véhicules d’urgence

Un des principaux constats du VG est que «le processus d’acquisition, de remplacement et de mise en service des véhicules nécessite des améliorations importantes pour le rendre efficace, efficient et économique».

En effet, plusieurs véhicules d’urgence sont utilisés au-delà de leur durée de vie utile en raison d’un manque de planification et du fait que le processus est entamé tardivement, indique M. Rancourt. Il souligne que cela occasionne un «risque de bris de service».

«Au cours du premier trimestre de 2023, 94 véhicules de patrouille et 4 camions incendie avaient dépassé leur durée de vie utile prévue», écrit-il. Dans plusieurs cas, les véhicules continuent de circuler un ou deux ans après la fin de leur durée de vie.

«Les données disponibles permettent difficilement d’identifier les étapes du processus d’acquisition, de remplacement et de mise en service des véhicules qui présentent des durées anormales.»

Logements sociaux

M. Rancourt note aussi que la «Ville de Québec devrait soutenir davantage l’accès aux logements sociaux». Ceci dans un contexte où l’administration Marchand réclame davantage de logements sociaux de la part du gouvernement Legault.

Le VG estime que la Ville doit faire plus afin d’être «prête» quand des projets seront octroyés, notamment en acquérant de nouveaux terrains et immeubles, en mettant en place des mesures incitatives afin d’inclure des logements sociaux dans les projets résidentiels privés et en accentuant sa veille stratégique pour déterminer l’ensemble des sources de financement disponibles.

Il soutient que des améliorations sont nécessaires dans la gestion des logements et la remise en état et l’attribution des logements et dans la confidentialité des informations de la clientèle de l’Office municipal d’habitation. Cela permettrait de réduire les longues listes d’attente pour des logements sociaux.

Forêt urbaine

Sur la gestion de la forêt urbaine, le VG signale qu’il n’y avait pas de plan d’action pour assurer le respect de la Vision de l’arbre jusqu’en 2022. Pour 2023 à 2035, un plan d’action a été produit, mais «il n’est cependant pas complet».

«Les différentes actions ne sont pas rattachées aux objectifs de la Vision ni accompagnées d’indicateurs et de cibles. Il n’est donc pas possible de savoir si les actions mises en place permettront d’atteindre les objectifs.»

Le maire Bruno Marchand et le directeur général Luc Monty réagiront en après-midi.