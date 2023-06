Terres de Rabaska: le ministre laisse la porte ouverte

Un autre joueur s’est immiscé dans la saga des terres de Rabaska, à Lévis. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, n’a pas fermé la porte à une potentielle réintégration en zone verte de ces 271,7 hectares, même s’il ne l’obligera vraisemblablement pas par décret.

Bien au fait de la demande de l’Union des producteurs agricoles de rapatrier par décret les terres qui ont été dézonées de manière cavalière en 2007, le ministre Lamontagne s’est montré plutôt évasif en marge de l’annonce sur la protection des terres agricoles.

«Au moment où on se parle, une demande a été présentée à la CPTAQ [par le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu] et le dossier est à l’étude», constate-t-il.

Le pouvoir d’agir

Même s’il a refusé de s’avancer sur ce que pourrait faire le gouvernement dans le dossier Rabaska, le ministre a tout de même précisé que le nouveau cadre législatif mis en place en 2021 «donne le pouvoir au ou à la ministre de l’Agriculture d’imposer une rétrocession en zone verte».

André Lamontagne soutient que ceux qui ont émis le décret original ont manqué de vision et qu’ils auraient dû se donner les moyens d’assurer la réintégration en zone agricole si le projet tombait à l’eau.

«Aujourd’hui, ce qui s’est passé pour Rabaska, avec les changements législatifs qu’on a faits, c’est quelque chose qui ne passerait pas», conclut-il.