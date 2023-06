Ultime saison du «Temps des framboises»: Elisabeth à la recherche d’alliés

Sandrine Bisson est inspirée par la bienveillance et la force de son personnage dans Le temps des framboises.

«Elisabeth transforme beaucoup ma façon de penser, d’aborder les gens et les événements. J’aime son ouverture», a souligné la comédienne, mardi, sur le plateau de la deuxième et ultime saison de la série.

«Elle va rester en moi et je suis une meilleure personne à cause d’elle», a-t-elle ajouté en entrevue dans la cuisine de la maison de Saint-Chrysostome, en Montérégie, que connaissent déjà les abonnés de Club illico.

Elisabeth, qui a valu un Gémeaux d’interprétation à la comédienne, continue d’évoluer, d’apprendre et d’avancer à travers ses quêtes, la plus importante étant celle d’avoir des alliés. «Elle était en perte de contrôle, elle n’avait plus de sol sous elle, mais cette saison-ci elle ne sait pas par quel bout prendre les choses, tant elle en a à gérer.»

Ce nouveau chapitre, réalisé par Guillaume Lonergan et que l’on pourra découvrir en 2024, est celui dans lequel Elisabeth, avec l’aide de son beau-frère Denis (Paul Doucet), se lance dans le bio. Pour ce faire, la famille a dû s’endetter pour payer les nouvelles infrastructures de 4 M$.

Les travailleurs étrangers sont de retour – dont certains en plein hiver alors qu’on commence à exploiter la serre – et Elisabeth continue d’avoir des papillons pour le beau Francisco (Edison Ruiz). Y aura-t-il d’autres rapprochements entre eux? «Il y a beaucoup de rêves», s’est limitée à dire la comédienne, souhaitant ne rien divulgâcher.

Des retours en arrière pour mieux connaître la famille

La belle-mère malcommode, Martha (Micheline Lanctôt), donne encore du fil à retordre à Elisabeth, entre autres parce qu’elle désapprouve le projet bio et, surtout, le flirt avec son employé mexicain. «Ça, ça ne passe pas! Pour des raisons de loyauté envers son fils John et parce qu’elle a une idée très limitée aux rapports patron-employés», a dit Micheline Lanctôt. Il y aura quand même de «bons moments» entre les deux femmes.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«J’ai grandi sur un verger, alors ce sont des gens que je connais bien. Martha n’est pas fine, mais elle a ses raisons et on va les comprendre. Elle est rough, car sinon elle n’aurait pas survécu, surtout avec sa gang de chamailleux. C’est une famille dysfonctionnelle unie», a ajouté en riant l’infatigable comédienne de 76 ans. Elle doit également tourner cet été dans la deuxième saison d’À coeur battant pour ICI Télé.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Des retours en arrière permettront de mieux comprendre les personnages. «Elisabeth n’a pas eu de famille, c’est par empathie et amour qu’elle acceptera comment Martha est», a dit Sandrine Bisson, que l’on retrouvera l’hiver prochain dans la troisième saison de la comédie Le bonheur, à TVA.

L’équipe de Trio Orange ira tourner au Mexique, comme on plongera davantage dans la vie des travailleurs étrangers dans les intrigues signées par Florence Longpré et Suzie Bouchard. «On s’est senties un peu plus sécures dans le deuxième chapitre. On était plus installées, plus dans le plaisir», a dit Florence.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les enjeux de l’autonomie alimentaire, de l’apport des travailleurs étrangers, des impacts des changements climatiques ainsi que de l’endettement et de la détresse des agriculteurs reviennent à l’avant-plan comme autant de thèmes forts et d’actualité dans cette deuxième saison, moins documentaire.

«On aborde beaucoup le fait que les travailleurs étrangers se retrouvent loin de leur famille, qu’ils sont impuissants quand il se passe des choses chez eux. Ils peuvent aussi vivre des choses, au Québec, qu’ils ne se permettent pas ou ne peuvent pas faire chez eux», a dit le réalisateur Guillaume Lonergan.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Chacun a son rôle dans une famille et transcender ça n’est pas facile» chez les Daveluy-Conley. «Tout le monde va se joindre à Elisabeth et à Denis, il y a comme un vent d’optimisme», a mentionné Florence Longpré.

Plus de temps de glace pour Paul Doucet et Elijah Patrice

Plusieurs personnages prennent du galon, dont celui joué par Paul Doucet. «Il prend confiance et s’affirme alors qu’il travaille avec Elisabeth, avec qui il est maintenant de connivence. Denis a été très protégé par sa mère, il y a un secret familial, un secret de la mère, plein de choses vont éclater», a promis le comédien que l’on retrouvera aussi en procureur de la Couronne dans la deuxième saison d’Indéfendable, à TVA, et qui poursuit sa tournée pour la pièce Verdict avec Marie-Thérèse Fortin.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Quant à Elijah Patrice, son Junior «va essayer de se trouver au niveau professionnel» et on le suivra dans ses amours. «Il va avoir une aventure avec une sourde. Junior est très ouvert d’esprit comme on va le voir dans cette saison-là. Sa dynamique avec les travailleurs étrangers est intéressante et on va aussi creuser son problème de boulimie», a raconté le comédien de 18 ans, qui joue également dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, série de Xavier Dolan disponible sur Club illico.