Un chapeau de Michael Jackson aux enchères en septembre à Paris

Le chapeau porté par Michael Jackson quand il fit pour la première fois son célèbre pas de danse «moonwalk» sera vendu aux enchères le 26 septembre à Paris, ont annoncé mercredi les organisateurs de cette vente.

Le «King» de la pop lança ce couvre-chef sur le bas-côté de la scène le 25 mars 1983, lors du 25e anniversaire de la compagnie de disques Motown, juste avant d’exécuter sur Billie Jean, devant les caméras de la chaîne américaine NBC, ce glissement de pas vers l’arrière qui allait entrer dans l’histoire.

Cette pièce, estimée entre 60 000 et 100 000 euros, sera l’attraction d’une vente d’objets rock à l’Hôtel Drouot, principale place d’enchères parisienne. Cette vente est organisée par les sociétés Artpèges et Lemon Auction, qui, l’an dernier, avaient fait sensation avec la guitare de Noel Gallagher, fracassée le soir de la séparation d’Oasis, adjugée pour 385 500 euros avec frais.

La vente proposera environ 200 lots (photos, affiches et billets de concerts, disque d’or de Madonna, guitares vintage, costumes de Martin Gore du groupe Depeche Mode, vinyles des Rolling Stones, etc.). Le catalogue de la vente sera en ligne le 4 juillet (lemonauction.fr).

Parmi les autres pièces, il y aura une guitare du bluesman T-Bone Walker (influence majeure de B.B. King, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Buddy Guy, Jimmy Page et Eric Clapton) produite à seulement 22 exemplaires en 1949. L’instrument est estimé entre 100 000 et 150 000 euros.

Plus insolite, il y aura aussi un pan du mur du Bus Palladium, club parisien (ouvert en 1965, fermé en 2022), signé entre autres par Carl Barât, Pete Doherty (The Libertines), Jean-Benoît Dunckel (Air), The Dandy Warhols et Beth Ditto (Gossip), estimé entre 5000 et 8000 euros.