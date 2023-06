Une saison de football est comme un jeu de cartes

Les Alouettes de Montréal ont rendez-vous vendredi à Hamilton, avec les Tiger-Cats, qui ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison à l’étranger. Dans ce qui sera le match d’ouverture à domicile pour les Ti-Cats, il faut s’attendre à ce que les locaux mettent le paquet.

Une saison de football est comme une longue partie de cartes et souvent, des équipes conservent certains éléments dans leur livre de jeux. Il est possible de garder certaines mains pour plus tard dans la saison.

Je suis personnellement un amateur du jeu Magic : The Gathering. Pour ceux qui s’y connaissent, je dirais que les Tiger-Cats seront même prêts à jouer la carte Royal Assassin, au besoin, vendredi. Traduction : ils n’hésiteront pas à dévoiler leur système de jeu au grand jour afin d’obtenir une importante victoire. C’est le temps de sortir l’atout !

Hôte de la Coupe Grey

Hamilton doit présenter la finale de la Coupe Grey, en novembre prochain, et une troisième défaite en autant de matchs pourrait avoir un effet à long terme sur l’équipe. En d’autres mots, s’ils perdent contre les Alouettes, le personnel en entier sera sous haute surveillance. Joueurs et entraîneurs doivent minimalement déployer un effort concret devant leurs partisans afin de renverser leur situation. À propos des fans de Hamilton, ils sont intenses dans les deux extrêmes et même prêts à huer leur équipe si elle n’est pas à la hauteur.

Évidemment, une saison dans la Ligue canadienne de football (LCF) n’est pas un sprint, mais bien un marathon. Tu peux avoir trois défaites en début de saison ou encore connaître une mauvaise séquence durant la campagne et réussir néanmoins à te faufiler dans les éliminatoires. Dans une ligue à neuf équipes, ça peut arriver. Par contre, l’organisation des Tiger-Cats a déjà une certaine pression de réussir pour entretenir l’espoir qu’elle pourrait faire partie de la prochaine finale de la Coupe Grey, à domicile.

Bo Levi Mitchell absent

Là où ça se complique pour les Ti-Cats, c’est que le quart-arrière Bo Levi Mitchell s’est blessé, dimanche, dans une défaite contre les Stampeders de Calgary et tout laisse croire qu’il ratera le rendez-vous de vendredi au Tim Hortons Field.

Pour les Alouettes, il peut s’agir autant d’une bonne que d’une mauvaise nouvelle. En l’absence de Bo Levi Mitchell, le club montréalais serait évidemment confronté à un quart moins établi. Par contre, le substitut Matthew Shiltz, anciennement des Alouettes, voudra saisir cette opportunité afin de montrer qu’il peut s’établir comme quart-arrière numéro un dans la LCF. Shiltz est aussi extrêmement mobile et n’hésitera pas à tenter sa chance avec des courses. En bref, les Alouettes devront être extrêmement vigilants en défensive. Au-delà du jeu au sol, je ne serais pas non plus étonné de voir Shiltz tenter quelques longues passes. Il voudra faire ses preuves contre son ancienne équipe et l’entraîneur lui donnera tous les outils du livre de jeux pour y arriver. Les Tiger-Cats n’ont rien à perdre, tout à gagner.

En congé pendant le Grand Prix

Dans le camp des Alouettes, je tiens à souligner que leur dernière semaine de congé s’est tenue pendant le Grand Prix de Formule 1, à Montréal. Une bonne chose ? Assurément pour bâtir une forme de camaraderie entre les joueurs ayant participé aux festivités, qui allaient bien au-delà du concours d’arrêt aux puits... Il pouvait donc s’agir d’un test pour évaluer la maturité de certains athlètes durant un tel événement mondain. Dans ces circonstances, on verra bientôt qui sont les meneurs, ceux qui prennent le leadership, chez les Alouettes en 2023. À ce niveau, j’identifie déjà le joueur défensif Avery Williams, à 28 ans, comme un leader naturel.

En terminant, je ne peux conclure cette chronique sans parler de la récente libération du Québécois Brian Harelimana. Quel dommage ! Celui-ci a été victime d’une congestion dans la formation des Alouettes alors qu’il est encore, à mon avis, un joueur en développement. Il aura souffert, en quelque sorte, du recrutement spectaculaire du directeur général Danny Maciocia chez les joueurs canadiens. Je ne m’inquiète toutefois pas pour Harelimana. Il a déjà reçu des appels...

-Propos recueillis par Benoît Rioux