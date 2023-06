Une théorie folle à l’approche du repêchage

Nous ne sommes pas à l'abri de surprises au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Dans l’histoire récente, la sélection de Pierre-Luc Dubois au troisième rang par les Blue Jackets de Columbus en 2016 avait notamment marqué les esprits.

Et si les Ducks d’Anaheim prenaient tout le monde au dépourvu à Nashville, le 28 juin? C’est une théorie qui a été partagée par Jeff Marek dans le dernier épisode du populaire balado 32 Thoughts, qu’il co-anime avec l’informateur de Sportsnet Elliotte Friedman.

«J’ai reçu un texto intéressant récemment de quelqu’un qui me rappelait que Pat Verbeek [le directeur général des Ducks] a longtemps travaillé avec Steve Yzerman, a mentionné Marek. Ce que l’on sait d’Yzerman, c’est qu’il fonde ses propres opinions et il ne se laisse pas influencer par le bruit ambiant.»

C’est dans cet état d’esprit que le DG des Red Wings de Detroit a repêché Moritz Seider à la surprise générale au sixième rang en 2019. Dans cette veine, le mystérieux intervenant avec lequel Marek conversait par messagerie texte y est allé d’une prédiction folle : les Ducks réclameront le Russe Matvei Michkov au deuxième rang.

Il s’agirait d’une sélection très audacieuse de la formation californienne. On lui prête plutôt l’intention de repêcher le joueur de centre canadien Adam Fantilli au deuxième rang.

Or, les Ducks sont en reconstruction – et risquent de l’être pour quelques années encore. Le contrat liant Michkov pour encore trois ans au SKA de Saint-Pétersbourg pourrait être plus facile à accepter dans les circonstances.

La sélection de Michkov au deuxième rang créerait un effet domino considérable; Fantilli pourrait sortir troisième; Leo Carlsson, quatrième; Will Smith, cinquième.