Vitesse automobile: il se filme un pied sur le volant et sans les mains

Un homme qui aurait conduit à plus du double de la vitesse permise sur une route de la Belgique sans les mains et avec seulement un pied sur le volant est recherché après qu’il ait été filmé en plein délit par son passager.

«Le conducteur peut être condamné sur la base des images. Mais c’est le juge qui décidera», aurait indiqué le commissaire de police, Karel De Colfmaeker, au média belge 7sur7.

Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et reprise par le média local, on y peut voir le conducteur écrasé dans son siège, les deux bras croisés et le pied sur le volant, tandis que le véhicule roule à grande vitesse sur une route qui serait située entre Lierde et Brakel, en Flandre-Orientale, où circulent des automobiles en sens contraire.

Sur la chanson «Girls just want to have fun» de Cyndi Lauper, on peut voir le passager filmer le tableau de bord, qui affiche alors une vitesse de 151 km/h, ce qui équivaut à plus du double de la vitesse permise de 70 km/h dans ce secteur, toujours selon 7sur7.

Depuis la publication de la vidéo, l’affaire ferait l’objet d’une enquête, tandis que le conducteur serait activement recherché pour son délit.