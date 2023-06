Voyez les derniers élus au Temple de la renommée du hockey

Les Québécois Pierre Turgeon et Pierre Lacroix ainsi que la Québécoise Caroline Ouellette seront intronisés au Temple de la renommée du hockey en 2023.

C’est ce qu’a annoncé l’organisation, mercredi. Les autres qui recevront ce prestigieux honneur sont les gardiens Mike Vernon, Tom Barrasso et Henrik Lundqvist ainsi que l’entraîneur Ken Hitchcock.

G Henrik Lundqvist, G Tom Barrasso, F Caroline Ouellette, C Pierre Turgeon, G Mike Vernon, coach Ken Hitchcock and GM Pierre Lacroix, your Hockey Hall of Fame Class of 2023. — Greg Wyshynski (@wyshynski) 21 juin 2023

Turgeon était l’ex-joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) admissible à une intronisation qui revendiquait le plus de points (1327) en carrière. L’homme de 53 ans patientait depuis 2010.

«Ça a été toute une aventure et c'est un privilège de faire partie d'une telle aventure. C'est fou de penser que j'ai gagné ma vie en jouant au hockey. D'ailleurs, je joue encore deux fois par semaine parce que j'aime tellement ce sport», a réagi l'ancien attaquant, lors d'une conférence téléphonique organisée par le Temple de la renommée.

Le natif de Rouyn-Noranda a disputé 1294 rencontres, lui qui a porté les couleurs des Sabres de Buffalo (1987 à 1991), des Islanders de New York (1991 à 1994), du Canadien de Montréal (1994 à 1996), des Blues de St. Louis (1996 à 2001), des Stars de Dallas (2001 à 2004) et de l’Avalanche du Colorado (2005 à 2007).

Turgeon a par ailleurs été le capitaine du CH pendant près de deux saisons.

Coup double pour Ouellette

De son côté, Ouellette a vécu une belle surprise, puisqu'au moment de l'annonce du Temple de la renommée, elle était en train d'être nommée chevalière de l'Ordre national du Québec à l'Assemblée nationale.

«C’est une journée magique pour moi. J’avais manqué quelques appels de Toronto pendant la cérémonie avec le premier ministre. C’est vraiment le plus grand honneur comme joueur ou joueuse de hockey. Ça me permet de remercier mes parents pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. C’est l’une des plus belles réalisations, et tu ne penses jamais que ça peut t’arriver quand tu es dans le feu de l’action», a-t-elle lancé, après avoir appris la nouvelle.

Ouellette a joué 79 matchs pour le Canada aux Jeux olympiques ou en championnats du monde. Son impressionnante récolte comprend quatre médailles d’or olympiques. La Québécoise de 43 ans possède aussi six médailles d’or et autant d’argent acquises aux championnats du monde.

Il s’agit de la deuxième fois en quelques mois qu'elle reçoit ce type d’honneur. En décembre dernier, elle a appris qu’elle faisait partie de la cuvée 2023 des intronisés au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) en 2023.

Doux-amer pour la famille Lacroix

Ancien agent de joueur, notamment du gardien Patrick Roy, Lacroix fut de son côté l’architecte des grandes cuvées de l’Avalanche du Colorado, auparavant les Nordiques de Québec. Débarqué dans la Vieille Capitale à titre de directeur général en 1994, celui étant décédé le 13 décembre 2020 a notamment acquis Casseau le 6 décembre 1995 dans la désormais célèbre transaction avec le Canadien. Quelques mois plus tard, les Avs ont soulevé la coupe Stanley, pour ensuite récidiver en 2001. Lacroix est demeuré aux commandes jusqu’en 2006, avant de devenir président du club. Il a assumé cette responsabilité durant sept ans.

«C'est un rêve qui se réalise et je pensais que ça n'arriverait jamais. Il le voulait tellement. Merci pour ce cadeau», s'est exprimée la veuve de Lacroix, Colombe, en fondant en larmes.

«Pour nous, c'est un peu doux-amer parce qu'il nous a quittés depuis quelques années maintenant, mais merci», a renchéri le fils du bâtisseur, Éric Lacroix.

Cuvée de gardiens

Les amateurs de hockey ont vite constaté qu’au nombre des nouveaux intronisés, il y a trois anciens gardiens. Entre autres, Lundqvist a représenté l’un des visages des Rangers de New York, l’unique club pour lequel il a évolué sur la patinoire. Le Suédois a totalisé 459 gains en carrière, ce qui lui vaut le sixième rang de l’histoire de la LNH. Cependant, il n’a jamais remporté la coupe Stanley dans son parcours de 15 ans, qui s’est conclu avant le calendrier 2020-2021; des problèmes cardiaques l’ont empêché d’effectuer ses débuts chez les Capitals de Washington. King Henrik a mis la main sur le trophée Vézina en 2011-2012.

Par ailleurs, l'entrée aussi rapide de Lundqvist au Temple laisse planer peu de doute sur une éventuelle intronisation d’un certain Carey Price.

Pour leur part, Vernon et Barrasso ont connu le bonheur de soulever la coupe Stanley. Le premier l’a fait deux fois, soit en 1989 avec les Flames de Calgary et en 1997 avec les Red Wings. Le second a aussi réussi l’exploit à deux reprises. Il l’a fait avec les Penguins de Pittsburgh en 1991 et en 1992.

Un absent de taille

Sur les réseaux sociaux, l'exclusion de l'ex-attaquant Alexander Mogilny a fait passablement jaser.

«Mais qu’est-ce que Mogilny a bien pu faire à ces gens?», a notamment réagi le journaliste du site The Athletic Arpon Basu.

What the hell did Alex Mogilny do to these people? — Arpon Basu (@ArponBasu) 21 juin 2023

L'attaquant russe a joué 990 matchs dans la LNH et a récolté 1032 points. Mogilny a remporté la coupe Stanley avec les Devils en 2000, une médaille d’or olympique avec l'Union soviétique aux Jeux de Calgary en 1988, et une médaille d’or au Championnat du monde en 1989. Il est l’un de six joueurs à avoir remporté ces trois distinctions et à avoir inscrit au moins 400 buts dans la LNH.

La cérémonie d’intronisation 2023 du Temple de la renommée du hockey se déroulera le 13 novembre prochain.