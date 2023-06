LALIBERTÉ, Jacques



En ce jour du 17 juin 2023, est décédé à l'âge de 95 ans, M. Jacques Laliberté, époux de feu Jeannette Émond, à La Maison Legault de Québec.Il laisse dans le deuil son fils Guy et sa belle-fille Claire Verreault, sa fille Lucie et son gendre Rémy Therrien; ses petits-enfants : Eva-Anne (Andrew Watson), Laura-li, Félix (Kelly Meek) et Dominique (Louis Popovic) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Nous remercions de tout cœur les employés de La Maison Legault pour leur dévouement, leur bienveillance et leur professionnalisme.