COUTURE VALLIÈRES, Florence



Au CHSLD Champlain Chanoine-Audet, le 31 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Florence Couture, épouse de feu Lucien Vallières, fille de feu Yvonne Fouquet et de feu Joseph Couture. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Madeleine (feu Jean-Louis Côté), feu Gilles (Lisette Lebel), Guy (feu Lise St-Hilaire, Monique Labelle), Louise (Alain Tremblay), Céline (feu Bernard Fournier), Suzanne (Clément Bouchard), Lucien (Nicole Lapointe) et feu Sylvie (feu Daniel St-Hilaire); ses 12 petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son frère Jean-Claude et sa sœur Jeannine. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Couture et Vallières. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Merci au personnel du CHSLD Champlain Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera aule vendredi 23 juin de 19 h à 22 h et le samedi 24 juin à compter de 9 h.