LEMIEUX, Yvette Martel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Yvette Martel, épouse de feu monsieur Roland Lemieux, fille de feu Maurice Martel et de feu Antoinette Lord. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole Lemieux (Mario Bouchard); ses petits-enfants : Audrey et David. Elle était la soeur de feu Marcel (feu Jeanne d'Arc Demers), feu Simone (feu Valmor Demers), feu Gisèle et de feu Fernand (feu Laurette Boucher). Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs : Jeannine Lemieux (feu Jean-Paul Lemieux et Madeleine Vallières (feu Armand Lemieux); ses nièces et son neveu : Danielle, Johanne et Michel; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et ami(e)s, en particulier "sa petite soeur" Soeur Jeannine L'Italien. La famille vous accueillera aule vendredi 23 juin de 19 h à 22 h et le samedi 24 juin à compter de 9 h.