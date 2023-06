HÉON FORTIN, Marie-Paule



Au CHLSD Champlain de Brossard, le 6 juin 2023, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Marie-Paule Héon, épouse de feu monsieur Roméo Fortin. Fille de feu dame Alma Béliveau et de feu monsieur Antonio Héon, elle demeurait à Montréal. Elle a demeuré à L'Islet durant de nombreuses années. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard, feu Marcel (Michèle Thibault), Pierre, feu Denis; ses petits-enfants adorés: Marilyne (Karel Bélanger), David, Nathanaël, Vincent, Evelyn, Valerie, ainsi que son magnifique arrière-petit-fils Samaël Bélanger. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Hedwidge (feu Georges Breault), feu Antoinette, feu Benoit (feu Normande Cantin), feu Joseph (feu Annette Dumont), feu Françoise (feu Henri Lavoie), Jérôme (Noëlla Nadeau), feu Gustave (Rita Dionne); de la famille Fortin: feu Rachelle (feu Achille St-Pierre), feu Wellie (feu Anne-Marie St-Pierre), feu Cécile, Georgette (feu Roger St-Pierre), feu Gilberte, Ludovic (Marguerite Gamache), Benoit, Clément, Céline, Francine (Régis Migneault), Clermont (Gaétane Brochu), Micheline (Jean-Claude Caron). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et la famille de MobilFab. De sincères remerciements sont adressés à Vincent Fortin qui a accompagné Marie-Paule à plein temps au cours des derniers mois de sa vie, au personnel du CHLSD Champlain, ainsi qu'à Junia Joseph, infirmière, qui a fait les soins et suivis médicaux durant sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1N 9Z9 https://poumonquebec.ca/faire-un-don/ Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.