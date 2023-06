RAINVILLE, Lionel



Entouré de l'amour des siens, à son domicile, le 11 juin 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Lionel Rainville, époux de madame Monique Dubé, fils de feu Romulus Rainville et de feu Eugénie Desjarlais. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Jean, Lyne et Julie (Éric Sylvain); sa petite-fille Émilie Takahashi (Hunter Allen); ses frères et sœurs : feu Line, feu Joseph René (Pauline Guertin), Gisèle, Ghislaine (feu Jim Johnston) et Françoise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé : Céline (CND), Laurent (feu Laurette Beaulieu), André (Lise Bernard), feu Mariette (feu Roger Laroche), Michel (Huguette Paquin et feu Francine Ouellet), Francine (Michel Morneau) et Jacqueline (Daniel Thériault); ses neveux et nièces : Marc Rainville (Debbie Bowles), Pierre Rainville (Karen Quinne) Luigi Giannino, Isabelle Dubé (Frédéric Bégin), François Dubé (Jacinthe Boucher), Jean-Philippe Thériault (Geneviève Bédard), Geneviève Marquis (Éric Dang), Nicolas Dubé, Vincent Marquis (Leyla Kibrité), Marie-Hélène Dubé (Martin Graham) et Olivier Dubé-Thériault (Laurence Isabelle); les petits-neveux et petites-nièces : Florence, Philippe, Hubert, Clara, Éloise, Justine, Charles-Olivier, Louis-Philippe, Rosalie, Mathias, Émile, Marion, Thomas-Louis, Félix-Antoine et Charlotte. Sincères remerciements à tout le personnel du CLSC de Saint-Romuald pour leur soutien et pour tous les excellents soins prodigués, ainsi qu'aux médecins Dr Annie Demers et Dr Michel Tremblay. Des remerciements spéciaux à nos grands amis Karo Gagnon et Mario Béland ainsi qu'à Nicole Robitaille et Françoise Rainville pour leur présence constante et leur précieux soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service d'entraide de Saint-Romuald où Lionel a fait plus de 20 ans de bénévolat ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule jeudi 29 juin de 19 h à 21 h et le vendredi 30 juin de 12 h à 14 h 45.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie en direct, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le vendredi 30 juin à compter de 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie"