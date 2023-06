DUPONT, Lucy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 juin 2023, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Lucy Dupont. Elle était l'épouse de monsieur Jean Cloutier, fille de feu madame Pierrette Allard et de feu monsieur Gérard Dupont. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean; son frère Denis (Lucie Hains); ses soeurs : Jocelyne et Line (Luc Bourassa); ses neveux et nièces : Geneviève (Simon Jobin) et Marie-Ève (Steve Guérard) et leur fils Jacob et Nolan, Olivier "filleul" (Vanessa C-Arseneault) et Raphaël (Joannie Sirois); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cloutier : Pierre (Denise Ferland), Danielle (Jacques Pamerleau); feu Jocelyne, feu Andrée (Jean-Claude Bernard); ses neveux et nièces de la famille Cloutier : Magali (Sylvain Turcotte) et leur fille Doriane; Jean-François (Nathalie Morin) et leurs filles : Maude et Juliette; Frederick (Dominique Fontaine) et leur fils Vincent; ses ami(e)s proches : Aline Breton et Christian Fournier. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec Qc G1K 6M7 (418-524-2626) ou à la SPA de Québec au : https://spadequebec.ca/faire-un-don.