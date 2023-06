DROUIN, Martial



À son domicile, le 17 juin 2023 à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Martial Drouin, époux de madame Martine Lefebvre, fils de feu monsieur Arthur Drouin et de feu madame Mariette Gagné. Il demeurait à Loretteville, Québec. Il laisse dans le deuil, son épouse, sa fille Jessica (Nicolas Dubois), ses petits-enfants; Jonathan et Angélique, ses belles-sœurs : Ginette Lepire (feu Richard Lefebvre), Laurence Lefebvre, Valérie Lefebvre (feu Clément Auclair) Odette Lefebvre (Marcel Tessier), ses très bons amis Steven Dubé (Diane Vachon), Roch Cloutier (Louise Denis), Guy Careau (Lise Asselin), Yves Doyon (Brigitte Lamontagne), Gaétan Lachance (Nicole Hébert), Jean-Yves Julien (Micheline Allard), Marco Gagné (Lise Thivierge), Guylaine Blais, Murielle Lamothe et Joce-Lyne Deschênes, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres parents des familles Drouin et Lefebvre. Un remerciement spécial est adressé à Martine Carignan, son infirmière-pivot, au Docteur Mathieu Leclerc, radio-oncologue du CIC Enfant-Jésus, ainsi qu'à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.