GAMACHE CHOUINARD FORTIN Laura

GAMACHE CHOUINARD FORTIN

À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 2 juin 2023 à l'âge de 85 ans et 9 mois est décédée madame Laura Gamache, épouse en premières noces de feu monsieur Hervé Chouinard et en secondes noces de monsieur Magella Fortin. Originaire de Sainte-Perpétue, elle était la fille de feu dame Corilla Chouinard et de feu monsieur Jean Gamache. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants de feu Hervé Chouinard: Lucie, O'Neil (Élaine Francoeur), Johanne (Yves Boucher), Carlo, Julie, Manon (Daniel Clavet), Hélène (Jean-Robert Drouillard), André (Christine Bélanger), Josée; ses petits-enfants : Maude et Audrée Gaboury, David et Hugo Chouinard, Jean-René, Sébastien et Pier-Yves Boucher, Kelly Duval-Chouinard, Émilie et Mathis Chouinard, Luc et Annie Mauzeroll, Alissa et WilliamDaniel Clavet, Miguel et Cédric Drouillard, Marissa et Samuel Chouinard, Alyson et Frédérique Carrier; leur conjoint(e); ainsi que ses 19 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Françoise (Rénald Carrier) et Lydia; feu Raynald (Diane Dubuc); de la famille Chouinard : Gérard (feu Hélène Morin) et Guy (Gisèle Duc); de la famille Fortin : Pauline (Paul Fortin), Cyrille (Pauline Gamache), Mathieu, Camilien (Liane Pelletier), Jean-Guy (Cécile Jomphe), Brigitte (Jean-Yves Daigle). Elle est allée rejoindre tous ses autres frères et sœurs. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel et médecin de La Maison d'Hélène pour leur accompagnement et les excellents soins. Ainsi qu'une pensée spéciale aux personnes l'ayant accompagnée et soutenue : L'abbé Luc Deschênes, Mme Lisette Talbot de la Résidence l'Oasis, Diane Dubuc, Christine Bélanger et Elaine Francoeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 24 juin 2023, jour des funérailles à compter de 10h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium de la Maison funéraire de Saint-Jean-Port-Joli.