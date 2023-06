POTVIN, René



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 juin 2023, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédé monsieur René Potvin, époux de feu madame Yvette Villeneuve, fils de feu madame Adélia Langevin et de feu monsieur Joseph Potvin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Linda; sa soeur, Françoise (Lucien Sanschagrin); ses belles-sœurs de la famille Villeneuve: Pierrette (feu Luc Villeneuve) et sa soeur, Clémente Thireau (feu Laurent Villeneuve); ses neveux et nièces: Guy, Sylvie, Martine, Diane Sanschagrin, Annie et Julie Potvin, Martin Potvin, ainsi que sa cousine Hélène Potvin (feu René Gadoury). Outre son épouse, il est parti rejoindre ses frères et soeurs: Gaston (Nicole Bolduc), Émilien, Hervé (Micheline Simard), Cécile et Jean-Paul (Lise Desjardins). La famille tient à remercier le personnel du service de garde Bourg-Royal, pour être venu à son secours, le personnel ambulancier, le service de police qui l'ont pris en charge, ainsi que personnel de l'Hôpital Enfant-Jésus, pour leur soutien.