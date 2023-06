COUTURE, Georges-Henri



Au Domaine Saint-Dominique, le 9 juin 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Georges-Henri Couture, époux de feu madame Henriette Turgeon, fils de feu Diana Larochelle et de feu Édouard Couture. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Minerva Zapata Valdez), Brigitte et Hélène (Paul Balcaen); ses petites-filles : Annabelle (Olivier Doyon) et Sophie (Gabriel Carrier); ses belles-soeurs : Rita Talbot (feu Émile Couture), Jeannine Guillemette (feu Lionel Couture), Louise Turgeon et Élizabeth Turgeon; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du 3e étage du Domaine Saint-Dominique pour les excellents soins prodigués.