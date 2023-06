LAMBERT, Édith



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 13 juin 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Édith, conjointe de feu monsieur Marc Dallaire et de feu monsieur Fernand Bégin. Elle était la fille de feu dame Bernadette Hardy et de feu monsieur Adélard Lambert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses fils : Jean-Yves Fontaine (Nicole Corriveau) et Robert Fontaine (Francine Bérubé); sa petite-fille Caroline (Jean-Guy Pagé); ses arrière-petites-filles : Raphaelle et Olivia; son frère Jacques; les enfants des familles Dallaire et Bégin; sa belle-sœur Angella Lambert; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fontaine ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Bertha, Léo, Julienne (Maurice Létourneau) et Gilbert. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Sacré-Cœur ainsi que celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.Un remerciement sincère à Sylvie Fontaine pour son grand dévouement et son soutien.