BAKER, Ronald



Au CHSLD Saint-Brigid's Home, le 26 mai 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Ronald Baker, époux de feu madame Pierrette Bouchard, fils de feu madame Clara Callahan et de feu monsieur Gustave Baker. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.; la cérémonie sera également diffusée via le site internet de la coopérative. Il était le père de : feu Doris, feu Gordon, Brenda (Gaétan Blais) et Terry. Il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Stéphane Gagné, Dominique D'Amours, Roxanne D'Amours (Jean-François Leblanc), Mélissa Baker et Christopher Baker (Katie Morissette); ses arrière-petits-enfants : Florence et Olivier, Madyson et Maélie, Brandon et Romy, Caleb et Evan ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, surtout son amie de cœur Joan Hastie. Il a rejoint ses enfants, ses parents, tous ses frères et sœurs ainsi que tous les membres de la belle-famille Bouchard. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du Saint-Brigid's Home, tout spécialement la Dre Bernard, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, téléphone : 418 684-2260, site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.